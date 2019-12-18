У Кремлі заявили, що санкції США не завадять добудувати "Північний потік - 2"

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, заявив, що санкції США не зупинять будівництво газопроводу "Північний потік - 2".

Про це повідомляє ТАСС.

"Ми виходимо з того, що цей проект (" Північний потік - 2 "- ред.) буде закінчено", - сказав представник Путіна, відповідаючи на питання, чи можуть можливі санкції США зупинити створення газопроводу.

"Такі дії (можливе введення санкцій з боку США - ред.) Є безпосереднім порушенням міжнародного права, є ідеальним прикладом недобросовісної конкуренції та поширенням свого штучного домінування на європейські ринки, нав'язування європейським споживачам дорожчої і неконкурентоспроможної продукції - більш дорогого природного газу", - заявив Пєсков.

На його думку, "такі дії не подобаються ні Москві, ні європейським столицям, не подобаються вони Берліну і Парижу".

Нагадуємо:

Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

17 грудня голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що якщо газовий транзит не підпишуть зараз, то сторони повернуться до нього у квітні-травні.

16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

