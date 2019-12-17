У США схвалили бюджет оборони, який містить санкції щодо "Північного потоку-2"

Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Про це повідомляє "Європейська правда".

У верхній палаті Конгресу США документ підтримали 86 голосами, 8 сенаторів виступили проти. Минулого тижня оборонний бюджет із положеннями про санкції щодо газопроводу затвердила Палата представників Конгресу США. Далі документ має підписати президент Дональд Трамп.

Ухвалений документ передбачає запровадження санкцій проти компаній, причетних до прокладання трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Санкції діятимуть також у разі, якщо ці трубопроводні проєкти змінять назву чи будуть замінені іншими.

Санкції, згідно з документом, накладаються на судна, які займалися прокладанням труб на глибині 100 футів нижче рівня моря, а також на іноземних осіб, які свідомо продавали, здавали в оренду або надавали ці судна для будівництва такого проєкту або сприяли оманливим або складним операціям для надання цих суден для будівництва згаданих газопроводів.

Серед обмежень, накладених цим рішенням, є заборона видачі американських віз та анулювання чинних віз для співробітників або співвласників компаній, що потрапили під ці санкції, а також заморожування майна та активів таких осіб на території США.

Не пізніше 60 днів з дня набрання чинності цим законом держсекретар та держказначейство спільно подають комітетам конгресу звіт, що визначає організації та осіб, що підпадають під такі санкції.

Компанії, долучені до побудови трубопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік", матимуть 30 днів після набуття законом чинності, щоби припинити діяльність, пов’язану із будівництвом трубопроводів.

Як повідомлялося, також у бюджет Пентагону заклали $300 млн на безпекову допомогу Україні.

Європейська правда