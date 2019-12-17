Якщо газовий транзит не підпишуть зараз, ми повернемося до нього у квітні-травні — Коболєв

Імовірність того, що договір про транзит російського газу через Україну не буде підписано до нового року, залишається як і раніше великою, проте дискусія за такого розвитку подій може поновитися у квітні-травні наступного року,

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Інтерфакс-Україна.

"Сподіваюся, що навіть, якщо контракт не буде підписано зараз, то у квітні-травні повернемося до цієї дискусії з російською та європейською сторонами", - сказав він у середу.

Коболєв додав, що якщо Сенат США сьогодні затвердить санкції щодо "Північного потоку-2", а президент США швидко їх підпише, то це збільшить шанси на підписання контракту на транзит газу наприкінці цього року - початку наступного.

Голова правління НАК "Нафтогаз" зазначив, що довгострокове припинення транзиту, яке, у разі такого розвитку подій, буде першим в історії країни, стане великим викликом для економіки та запланованих урядом темпів його зростання.

За його словами, це буде переломний момент у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.

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Нагадуємо:



Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.

9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.

4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".

Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.

18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

