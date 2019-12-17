Якщо газовий транзит не підпишуть зараз, ми повернемося до нього у квітні-травні — Коболєв
Імовірність того, що договір про транзит російського газу через Україну не буде підписано до нового року, залишається як і раніше великою, проте дискусія за такого розвитку подій може поновитися у квітні-травні наступного року,
Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Інтерфакс-Україна.
"Сподіваюся, що навіть, якщо контракт не буде підписано зараз, то у квітні-травні повернемося до цієї дискусії з російською та європейською сторонами", - сказав він у середу.
Коболєв додав, що якщо Сенат США сьогодні затвердить санкції щодо "Північного потоку-2", а президент США швидко їх підпише, то це збільшить шанси на підписання контракту на транзит газу наприкінці цього року - початку наступного.
Голова правління НАК "Нафтогаз" зазначив, що довгострокове припинення транзиту, яке, у разі такого розвитку подій, буде першим в історії країни, стане великим викликом для економіки та запланованих урядом темпів його зростання.
За його словами, це буде переломний момент у таких питаннях як енергобаланс країни, енергоефективність і видобуток газу.
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Нагадуємо:
Сенат США у вівторок, 17 грудня, схвалив закон про оборонний бюджет, який містить положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
16 грудня НАК "Нафтогаз України" повідомляв, що жодних домовленостей щодо транзиту російського газу територією України після 2019 року в переговорах з Газпромом наразі не досягнуто.
9 грудня Президент Володимир Зеленський за лаштунками Нормандської зустрічі в Парижі заявив журналістам, що Україна підпише договір із Росією про поставки газу "за кращими умовами, ніж до цього" – на період "десь посередині" між одним і десятьма роками.
4 грудня президент Росії Володимир Путін назвав умови української сторони щодо транзиту газу "економічно неприйнятними".
Дедлайн для укладення довгострокового контракту на транзит російського газу в Європу через територію України за європейськими правилами і українським законодавством спливає 13 грудня.
18 листопада "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.
25 листопада Нафтогаз відповів, що сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі, і заявив про готовність розглянути пропозицію по виплатах Газпромом боргів не грошовими коштами, а через поставки газу.
"Газпром" вважає, що необхідними умовами продовження діючого контракту або укладення нового договору є відмова обох сторін від всіх взаємних претензій в міжнародному арбітражі і припинення всіх судових розглядів.
У НАК Нафтогаз вважають, що найвірогідніше Газпром не підпише контракт щодо нового транзиту газу, але Україна та європейські партнери готові до цього і накопичили достатньо запасів газу у сховищах.
5 листопада глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв відмовився "понять и простить" 22 мільярди доларів Газпрому
Перед цим президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.
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