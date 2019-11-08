Новини 8 листопада: рекомендації Джека Ма, IKEA, відновлення роботи тютюнової фабрики

Про рекомендації Джека Ма. Україні варто удосконалити логістичну інфраструктуру, покриття інтернетом, систему платежів для розвитку електронної торгівлі та підприємництво, вважає засновник Alibaba Group та найбагатша людина Китаю Джек Ма.

Про IKEA. Компанія ІКЕA поки не відкриватиме свій завод з обробки деревини на Львівщині.

Про арбітраж з "Газпромом". Контракт на транзит російського газу через ГТС України мають укласти "з чистого аркуша", але це не означає, що "Нафтогаз" відмовиться від своїх вимог до "Газпрому" за рішеннями арбітражів.

Про відновлення роботи ще однієї тютюнової фабрики. Одна з найбільших тютюнових компаній "JTI Україна" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністрами заявила про відновлення виробництва на фабриці у Кременчуці.

Про докапіталізацію банків. За базовим сценарієм стрес-тестування 11 банків потребують докапіталізації на суму 35 мільярдів гривень, за несприятливим - 18 банків на суму майже 74 млрд гривень.

Про стійкість Приватбанку. Перший заступник голови правління Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що бізнес-модель Приватбанку є життєздатною, банк має найбільший прибуток серед українських банків і є стійким до майбутніх криз.

Про суттєве уповільнення інфляції. У жовтні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем, але у річному вимірі інфляція сповільнилась до 6,5%.

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"Кошторис Зеленського": що уряд змінив в бюджеті на 2020 рік

Кабмін презентував нову версію бюджету країни на наступний рік. Що нового з'явилося в кошторисі і що ще може з'явитися трохи пізніше.