IKEA поки не відкриватиме завод на Львівщині

Компанія ІКЕA поки не відкриватиме свій завод з обробки деревини на Львівщині.

Про це у коментарі виданню Tvoemisto.tv заявив керівник управління інвестиційної політики Львівської ОДА Роман Матис.

"Не відбудеться цього. Я не кажу, що це неможливо в принципі. IKEA буде, але не сьогодні. У неї інші завдання. Український бізнес не готовий стати партнером, - підкреслив він.

"Компанії світового рівня мають вимоги до партнерів: якість робочого місця, ставлення до працівників. Багато українських компаній навіть не задумувались над тим, що у них запитають, чи їхні працівники добре їдять, чи робочий графік – 8 годин. Якщо нема відповідності вимогам, IKEA каже: ти не можеш бути нашим партнером. Ви собі уявляєте, що відбувається у деревообробній галузі Львівщини? Є галузі, які можна назвати зразковими, але, на жаль, більшість з них із іноземними інвестиціями", - сказав Матис.

За його словами, ІКЕA зможе прийти на український ринок, якщо він дозріє і буде готовий стати партнером.

У 2017 році Львівська ОДА звернулася до представників компанії "IKEA" з пропозицією відкрити на території Львівщини завод з обробки деревини.

Пізніше шведська мережа підтвердила наміри зайти на ринок України. Тоді йшлося про відкриття магазину в одному з торговельних центрів Києва. У 2018 році влада області також провела переговори з виробничим підрозділом корпорації.

У липні цього року IKEA запустила сайт для України та почала набирати персонал. Відкрити магазин міського формату в Києві планують наприкінці 2019 року.