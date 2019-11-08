У НБУ розповіли, скільки банків потребують докапіталізації

За базовим сценарієм стрес-тестування 11 банків потребують докапіталізації на суму 35 мільярдів гривень, за несприятливим - 18 банків на суму майже 74 млрд гривень.

Про це заявила перший заступник голови правління НБУ Катерина Рожкова на брифінгу про результати оцінки стійкості банків.

"Є невелика кількість банків, які навіть за базовим сценарієм порушують нормативи капіталу, бо наш стрес-тест має два сценарії - базовий і негативний. Це відбувається вже декілька років поспіль. Це говорить про те, що заходи, які вживаються цими банками, є недостатніми, і вони скоріше спрямовані не переструктурування балансу, ніж на реальну роботу по покращенню якості активів", - сказала Рожкова.

За її словами, за базовим сценарієм 11 банків потребують докапіталізації на суму 35 мільярдів гривень.

"Основна причина, чому виникає докапіталізація - амортизація застави. Що це таке? З лютого 2019 року стала чинною ще одна норма інструкції, яка говорить про те, що застава не може обліковуватися на балансі банку вічно, якщо кредит є непрацюючим.

Тобто, якщо протягом 2 років після дефолту позичальника ніяких змін не відбувається, ми вважаємо, що ця застава не може в повній мірі враховуватися при оцінці кредитного ризику. І тому, починаючи з третього року, вступає правило амортизації. Тобто - два роки після того, як клієнт став дефолтним, банк враховує заставу в обсязі 100%, на третій рік - 70% від оціночної вартості, на четвертий - лише 50, і з 5 року взагалі перестає враховувати заставу під дефолтний кредит, якщо не відбуваються якісь інші дії", - пояснила вона.

За несприятливим сценарієм, кількість банків, які потребують докапіталізації - 18, обсяг - майже 74 млрд гривень.

"Негативний сценарій передбачає настання кризових явищ і погіршення кредитного портфеля в цілому для цілого сектору. Але існує інша проблема - це дуже низька ефективність роботи цих банків. Переважна більшість цих банків, на жаль, працює або збитково, або дуже низько прибутково, і причина - у структурі балансу", - зазначила Рожкова.

Економічна правда