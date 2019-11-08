Мільярдер Джек Ма назвав чотири речі, які треба розвинути Україні

Україні варто удосконалити логістичну інфраструктуру, покриття інтернетом, систему платежів для розвитку електронної торгівлі та підприємництво, вважає засновник Alibaba Group та найбагатша людина Китаю Джек Ма.



Це Ма сказав під час Київського міжнародного економічного форуму у п'ятницю, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Три речі, які Україні варто було б розвивати, - інтернет-інфраструктура, логістика та електронні платежі. І ще підприємництво. Якщо ці чотири складові будуть готові, в України з'яви

тьсявеличезний потенціал в інтернеті", - сказав Ма.

Ма також зазначив, що був розчарований, дізнавшись, що доставка товарів із Китаю до України займає чотири-сім днів.

"Це показники минулого століття. Їх потрібно поліпшити", - сказав він.



Нагадаємо:

Alibaba group була заснована в 1999 році. Наразі це найбільша китайська компанія з ринковою капіталізацією 460 мільярдів доларів.

Серед іншого компанія володіє торговим майданчиком AliExpress.

Bloomberg оцінює статки Джека Ма в 41,8 мільярда доларів - він друга найбагатша людина в Азії.

10 вересня засновник Alibaba Джек Ма офіційно пішов у відставку з посади голови ради директорів китайської компанії.