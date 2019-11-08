Від перемоги в арбітражах Україна відмовлятися не буде – "Нафтогаз"

Контракт на транзит російського газу через ГТС України мають укласти "з чистого аркуша", але це не означає, що "Нафтогаз" відмовиться від своїх вимог до "Газпрому" за рішеннями арбітражів.

Про це написав у Facebook виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За його словами, новий контракт укладається не "Нафтогазом", а відокремленим від "Нафтогазу" оператором газотранспортної системи.

"Це і є наслідком "анбандлінгу", про який всі говорять", - підкреслив він.

"Тобто якщо Газпром та політичне керівництво Росії дійсно хочуть почати відносини щодо транзиту з чистого аркушу паперу, то контракт з відокремленим оператором - це саме такий варіант", - зазначив Вітренко.

Водночас він наголосив - це не означає, що "Нафтогаз" відмовився від своїх вимог за рішеннями арбітражів щодо транзиту газу.

"Але початок з "чистого аркушу паперу" не означає, що "старі аркуши паперу" щезають. "Рукописи не горять", як писав український класик.

Нехай ці "старі аркуши паперу" розглядають суди", - заявив Вітренко.

Нагадаємо:

Російський "Газпром" назвав 2 умови, необхідні для продовження транзиту російського газу до Європи через ГТС України після 2019 року, серед них - відновлення прямих закупок російського газу.

31 жовтня президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.

У вівторок виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".

Російська сторона пропонує "обнулити" 22 мільярди доларів претензій в обмін на новий транзит, Нафтогаз не бачить для цього підстав.

Економічна правда