Приватбанк є стійким до майбутніх криз - Нацбанк

Перший заступник голови правління Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що, за результатами стрес-тестування, банківський сектор є стійким за поточних макроекономічних умов.

Про це вона сказала на прес-брифінгу про результати оцінки стійкості банків.

"Результати стрес-тестування свідчать, що банківський сектор є стійким за поточних макроекономічних умов, тобто у реальній ситуації. Прибуток, який на сьогодні заробляють банки, дозволяє їм формувати необхідний запас.

Аналіз безпосередньої якості активів, який проводили аудитори, не показав суттєвих проблем, тобто мова йде про те, що всі банки адекватно відображають кредитний ризок, адекватно оцінюють фінансовий стан позичальників, заставу.

Лише один банк із 47, які проходили оцінку якості активів, мав певні недоліки і за результатами перевірки мав довідобразити у своєму балансі резерви за кредитними ризиками, але за станом на сьогодні ситуація вже нормальна, все добре", - заявила Рожкова.

За її словами, результати стрес-тестування є дуже хорошими для банків з іноземним капіталом.

"Щодо результатів стрес-тестування Приватбанку. Та бізнес-модель, яка була затверджена та реалізується, є життєздатною, банк має найбільший прибуток серед українських банків і є стійким до майбутніх криз", - підкреслила перший заступник голови правління НБУ.

Економічна правда