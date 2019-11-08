Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 6,5% - Держстат

У жовтні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем, але у річному вимірі інфляція сповільнилась до 6,5%.

Про це повідомляє Держстат.

Зазначається, продукти харчування в жовтні подорожчали на 1%, в річному вимірі - на 8,8%.

Найбільше подорожчали яйця - на 9,6%, овочі - на 4,6%, молоко - на 2,6%, хліб і хлібопродукти - на 1,5%. У той же час цукор подешевшав на 2,3%, фрукти - на 0,6%.

"Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 0,8%, на одяг і взуття - зросли на 1,9%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подешевшали на 0,4%.

Предмети домашнього вжитку і побутова техніка також подешевшали - на 0,3%, Охорона здоров'я подорожчала на 0,3%, транспорт подешевшав на 0,7% (в т.ч. ціни на паливо знизилися на 0,1%), - йдеться у повідомленні.

Ціни на зв'язок зросли на 4,2%, відпочинок і культура подорожчали на 0,3%, освіта подорожчала на 0,4%, ресторани і готелі подорожчали на 1,1%.

Нагадаємо:

У вересні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем.

Споживчі ціни в Україні у серпні 2019 року знизилися ще на 0,3% після падіння у липні на 0,6%.

Зростання споживчих цін в Україні у 2018 році становило 9,8%, у 2017 році - 13,7%.

Прогноз Національного банку передбачає зниження річної інфляції до 6,3%.

У кінці липня центробанк підтвердив свій прогноз інфляції 6,3% за підсумками цього року, однак погіршив прогноз базової інфляції до 5,5% з 5% у квітневому звіті, одночасно поліпшивши очікування небазової інфляції до 7,6% з 8,1%.

У держбюджеті на 2019 року закладена інфляція на рівні 7,4%.

Економічна правда