Тютюнова компанія "JTI Україна" з понедліка відновить виробництво на фабриці в Кременчуці

Одна з найбільших тютюнових компаній "JTI Україна" після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським та міністрами у четвер заявила про відновлення виробництва на фабриці у Кременчуці.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" заявив директор з корпоративних питань і комунікацій компанії Гінтаутас Діргела.

"Після вчорашньої продуктивної зустрічі з президентом України ми вирішили повністю відновити виробництво сигарет на фабриці в Кременчуці.

З понеділка, 11 листопада, фабрика "JTI Україна" відновить виробництво на всіх лініях", - сказав він.

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Нагадаємо:

Після зустрічі з президентом компанія British American Tobacco заявила про намір 8 листопада відновити виробництво на своїй фабриці у Прилуках.

4 жовтня ВР прийняла у цілому законопроект №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування".

За день до голосування групою народних депутатів було внесено поправку № 8, якою регулюються торговельні націнки на сигарети для дистрибуції.

Суть поправки зводиться до встановлення торговельної націнки (так званої, "маржі") на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі на рівні 7% та 13% від максимальної роздрібної ціни відповідно.

Керівники компаній-членів асоціації "Укртютюн" заявляють, що наслідком введення торговельної націнки на сигарети для оптової та роздрібної торгівлі може стати закриття фабрик та втрата 50 тисяч робочих місць у тютюновій індустрії.

Керівники компаній наголошують, що наслідками запровадження націнки стануть підвищення ціни пачки сигарет на 14 грн з 1 січня 2020 року та збільшення обсягів нелегальної торгівлі тютюновими виробами із 8,4% до 20%.