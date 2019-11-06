Новини 6 листопада: шантаж "Газпрому", вагони з Росії, БТР для армії

Про транзит газу. Російський "Газпром" назвав 2 умови, необхідні для продовження транзиту російського газу до Європи через ГТС України після 2019 року, серед них - відновлення прямих закупок російського газу.

Про скорочення в Держстаті. Кабінет міністрів прийняв рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.

Про зростання зарплат. У новому макроекономічному прогнозі уряду передбачено зростання розміру середньої зарплати в Україні на близько 2 тисячі гривень щороку у 2020-2022 роках.

Про вагони з Росії. Відстрочка на введення ембарго на ввезення в Україну з Росії вантажних вагонів з вичерпаним терміном експлуатації призвела до різкого зростання імпорту цих вагонів з РФ і скорочення замовлень для українських вагонобудівників.

Про теплі кредити. Державну програму "Теплі кредити" можуть продовжити після 2020 року у разі, якщо законодавчо не буде розширено коло осіб, яким Фонд енергоефективності надає підтримку.

Про нового члена Ради НБУ. Фінансовий комітет Верховної Ради рекомендує призначити членом Ради Нацбанку Віталія Шапрана.

Про БТР для армії. Зеленський ініціює розгляд Кабінетом міністрів питання щодо продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е держпідприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова".

Про зростання економіки. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує зростання економіки України в 3,3% ВВП у 2019 році та 3,5% у 2020 році.

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"Теплі кредити": чи варто державі продовжувати витрачати кошти на програму

2020 рік для державної програми "Теплі кредити" може стати останнім. Яких результатів програма досягла за п'ять років роботи і чи справді її закриття — вдале рішення для сфери енергоефективності.