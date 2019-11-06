Для продовження транзиту Україна має відновити купівлю газу у РФ - "Газпром"

Російський "Газпром" назвав 2 умови, необхідні для продовження транзиту російського газу до Європи через ГТС України після 2019 року, серед них - відновлення прямих закупок російського газу.

Про це заявив голова "Газпрому" Олексій Міллер, передає пресслужба компанії.

У російській компанії в черговий раз заявили про необхідність взаємної відмови від претензій та припинення судових розглядів між "Газпромом" та "Нафтогазом".

"Друге питання - готовність України до прямих закупок російського газу з 2020 року та визначення обсягів таких закупок. Рішення української сторони напряму впливає на пропускну здатність російської ГТС, яку має підтримувати Газпром на кордоні з Україною", - заявили у пресслужбі "Газпрому".

Нагадаємо:

31 жовтня президент Росії Володимир Путін закликав обнулити всі вимоги як зі сторони "Нафтогазу", так і з боку "Газпрому" у газовій суперечці.

Перед цим в Брюсселі відбулися тристоронні газові переговори між Україною, Росією та ЄС про новий довгостроковий контракт на транзит російського газу через Україну, після яких віцепрезидент Єврокомісії Марош Шефчович висловив розчарування.

Шефчович зазначив, що не вдалося домовитись щодо тривалості контракту, обсягів та тарифів. За його словами, параметри, які він представив, були прийнятні для українських партнерів, але росіяни на них не погоджувалися.

У вівторок виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко заявив про підготовку нового позову до російського "Газпрому".

Російська сторона пропонує "обнулити" 22 мільярди доларів претензій в обмін на новий транзит, Нафтогаз не бачить для цього підстав.



Економічна правда