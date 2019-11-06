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Ввезення вживаних вагонів з РФ зросло в 4 рази після оголошення про ембарго

Середа, 6 листопада 2019, 12:50

Відстрочка до 1 березня 2020 року на введення ембарго на ввезення в Україну з Росії вантажних вагонів з вичерпаним терміном експлуатації, привела до різкого зростання імпорту цих вагонів з РФ і скорочення замовлень для українських вагонобудівників.

Про це повідомила секретар Нацкомітету з промислового розвитку Олена Саліхова, передає Інтерфакс-Україна.

"За інформацією" Укрзалізниці ", за період з 2 січня по 3 жовтня 2019 року до України ввезено 4,207 тис.  вживаних вагонів (90% яких - з РФ), при цьому з січня по травень імпортовано 732 вагона, а з червня по жовтень (тобто після оголошення про введення ембарго в наступному році) - 3,059 тис., тобто в 4,2 рази більше", - повідомила Саліхова.

За її словами, з ввезених з початку року з РФ 3,791 тис. вагонів найбільше - зерновозів, які побудовані з 1975 по 1991 роки, тобто з давно закінченим терміном експлуатації. Існує ймовірність, що найближчим часом буде імпортовано ще близько 2 тис. подібних вагонів, додала Саліхова.

"За нашими підрахунками, тільки за третій квартал цього року в результаті сплеску імпорту бюджет України недоотримав понад 9 млн доларів ПДВ (вживаних зерновози ввозять в середньому по 16,2 тис. дол, тоді як нові українські продаються по 61,6 тис. дол)", - зазначила Саліхова.

Саліхова підкреслила, що проблема напливу імпортних вживаних вагонів насправді не у "відстрочці" ембарго, а в можливості використання списаних вагонів в поїздах.

"Мінінфраструктури та "Укрзалізниця" ще в 2016 році могли зупинити цей "беспредел", заборонивши включати в поїзда списані вагони, однак не зробили цього.

В результаті сьогодні близько 14 тис. вагонів з сумнівними технічними характеристиками колесять по Україні, руйнують верхню будову колії та несуть потенційну загрозу аварій і життю людей", - зазначає секретар Нацкомітету промрозвитку.

Зі свого боку Саліхова констатує, що ввезення списаних російських вагонів, деякі з яких купуються за ціною трохи більше ціни металобрухту, створює нерівні конкурентні умови для виробників в Україні, а для держави це недоотримані сотні мільйонів гривень податків і зборів до бюджету.

Така ситуація, зазначає секретар Нацкомітету промрозвитку, вже привела до скорочення замовлень на будівництво вагонів українськими підприємствами і загрозу їх зупинки.

Зокрема, в серпні поточного року жодного вагона не було продано Попаснянським вагоноремонтним заводом і заводом "Карпати", а "Дніпровагонмаш" продав всього один вагон, Дизельний завод - 10.

Саліхова повідомила, що зараз промисловці готують чергове звернення з вимогою введення заборони на включення в поїзди вантажних вагонів з продовженим терміном служби.

Як пояснює керівництво Крюківського вагонзаводу, тенденція нарощування обсягів ввезення вживаних вагонів за останні місяці дозволяє спрогнозувати значне падіння попиту на зерновози вже з грудня поточного року.

"Хтось сильно зацікавлений в затягуванні заборони на ввезення застарілих вагонів. Всі очікували, що це відбудеться в липні.

Виправити ситуацію може тільки вольове рішення Мінінфраструктури щодо введення заборони на курсування і продовження терміну служби таких вагонів, однак розуміння глибини проблеми від керівництва міністерства ми не бачили як останні три роки, так і зараз", - відзначають на КВБЗ.

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Укрзалізниця РФ

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