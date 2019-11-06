Всі розділи
Укр / Рус

У Кабміні очікують, що середня зарплата в Україні щороку зростатиме на 2 тисячі гривень

Середа, 6 листопада 2019, 11:55

У новому макроекономічному прогнозі уряду передбачено зростання розміру середньої зарплати в Україні на близько 2 тисячі гривень щороку у 2020-2022 роках.

Про це повідомив у Facebook голова Мінекономіки Тимофій Милованов.

Зокрема,в уряді очікують, що середня зарплата в Україні складатиме:

  • 12 497 у 2020 році.
  • 14 187 у 2021 році.
  • 16 047 у 2022 році.

"Для порівняння, середня зарплата в вересні 2019 становила 10 687 гривень", - додав міністр.

Нагадаємо:

Заборгованість економічно активних підприємств перед своїми працівниками з виплати зарплат за вересень зросла на 311 мільйонів гривень або на 18,8%.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Кабмін Мінекономіки зарплата

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Кабмін скоротить 1770 посад у Держстаті 6 листопада 2019, 09:55
Кабмін планує витратити 240 мільйонів на розкриття туристичного потенціалу 5 листопада 2019, 14:59
Законопроєкт про адміністрування податків можуть розділити на 3 частини - джерело 5 листопада 2019, 14:06
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!