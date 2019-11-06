У Кабміні очікують, що середня зарплата в Україні щороку зростатиме на 2 тисячі гривень
Середа, 6 листопада 2019, 11:55
У новому макроекономічному прогнозі уряду передбачено зростання розміру середньої зарплати в Україні на близько 2 тисячі гривень щороку у 2020-2022 роках.
Про це повідомив у Facebook голова Мінекономіки Тимофій Милованов.
Зокрема,в уряді очікують, що середня зарплата в Україні складатиме:
- 12 497 у 2020 році.
- 14 187 у 2021 році.
- 16 047 у 2022 році.
"Для порівняння, середня зарплата в вересні 2019 становила 10 687 гривень", - додав міністр.
Нагадаємо:
Заборгованість економічно активних підприємств перед своїми працівниками з виплати зарплат за вересень зросла на 311 мільйонів гривень або на 18,8%.
Економічна правда
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