У Кабміні очікують, що середня зарплата в Україні щороку зростатиме на 2 тисячі гривень

У новому макроекономічному прогнозі уряду передбачено зростання розміру середньої зарплати в Україні на близько 2 тисячі гривень щороку у 2020-2022 роках.

Про це повідомив у Facebook голова Мінекономіки Тимофій Милованов.

Зокрема,в уряді очікують, що середня зарплата в Україні складатиме:

12 497 у 2020 році.

14 187 у 2021 році.

16 047 у 2022 році.

"Для порівняння, середня зарплата в вересні 2019 становила 10 687 гривень", - додав міністр.

Нагадаємо:

Заборгованість економічно активних підприємств перед своїми працівниками з виплати зарплат за вересень зросла на 311 мільйонів гривень або на 18,8%.

Економічна правда