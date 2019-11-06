Кабмін скоротить 1770 посад у Держстаті

Кабінет міністрів прийняв рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.

Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

"Ми прийняли непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості.

Ми проводимо цю оптимізацію за рахунок скорочення підрозділів районного рівня. З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - написав він.

За його словами, частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень.

Також у Кабміні планують спростити звіти, що подаються у Держстат, та зменишити їхню кількість.