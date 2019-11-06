Кабмін скоротить 1770 посад у Держстаті
Кабінет міністрів прийняв рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики.
Про це повідомив у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.
"Ми прийняли непросте рішення скоротити 1770 посад у Державній службі статистики. Також будуть звільнені і передані в оренду або на приватизацію 281 об'єкт нерухомості.
Ми проводимо цю оптимізацію за рахунок скорочення підрозділів районного рівня. З урахуванням того, що більшість звітів, які компанії подають у Держстат, подаються в електронному вигляді, підтримка цих підрозділів стала недоцільною", - написав він.
За його словами, частина функцій, які виконували районні підрозділи, будуть передані на обласний рівень.
Також у Кабміні планують спростити звіти, що подаються у Держстат, та зменишити їхню кількість.
"Хотів би звернутися окремо до співробітників, які потрапили під це скорочення. Нам дуже шкода, що нам довелося йти на ці заходи, але ми змушені це робити, щоб перезапустити економіку України.
Я дуже сподіваюся, що ви зможете знайти в цій новій економіці своє місце. Ми будемо над цим працювати разом із оновленою службою зайнятості та багатьма іншими сторонами", - написав Дубілет.
Нагадаємо:
20 жовтня Кабмін підпорядкував Держпраці Милованову, а Держстат - Дубілету.
Економічна правда
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