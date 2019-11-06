Зеленський просить Кабмін продовжити контракт на виготовлення 45 БТР

Президент Володимир Зеленський ініціює розгляд Кабінетом міністрів питання щодо продовження контракту на виготовлення 45 БТР-4Е держпідприємством "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О. О. Морозова" (ХКБМ), що входить до концерну "Укроборонпром".

Про це повідомляє офіційна сторінка президента.



Під час візиту у Харків, глава держави ознайомився з перебігом виконання державного замовлення на 45 БТР-4Е держпідприємством ХКБМ . Їх мали виготовити ще у червні цього року.

Президента проінформували, що через зрив термінів виконання контракту 15 листопада на завод можуть накласти штрафні санкції за державними гарантіями.

Зеленський поставив завдання перед Кабміном розглянути питання перенесення термінів поставки продукції.

"Стан підприємств Укроборонпрому жахливий. Нам треба зустрітися й узгодити план дій. Доручаю забезпечити продовження терміну виконання контракту між Міністерством оборони та держпідприємством ХКБМ …. до 31 серпня 2020 року", – сказав Зеленський під час робочої наради з проблемних питань діяльності ДК "Укроборонпром".



Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський під час візиту у Харків розкритикував керівництво оборонних державних підприємств, та попросив Гончарука зібрати уряд.