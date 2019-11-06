ЄБРР очікує зростання економіки України на 3,5% в 2020 році

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) очікує зростання економіки України в 3,3% ВВП у 2019 році та 3,5% у 2020 році.



Про це свідчить прогноз банку, зазначає Інтерфакс-Україна.

"Зростання ВВП країни залишиться на рівні 3,3% у 2019-му, як і минулого року, і дещо прискориться до 3,5% у 2020-му", - зазначається в прес-релізі.

За словами ЄБРР, українська економіка залишається стійкою до політичних чинників, але темпи зростання все ще скромні.

При цьому ЄБРР наголошує на значенні для макроекономічної стабільності укладення угоди про нову програму МВФ, оскільки у 2020-2021 роках на Україну чекають виплати за державним боргом.

Нагадаємо, що Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства за консервативними оцінками передбачає зростання ВВП у 2020 році на 3,7%, за оптимістичними - 4,8%.

