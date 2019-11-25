Новини 25 листопада: інвестори "Укрбуду", шантаж ДТЕК, продаж Vodafone

Про транзит газу. "Нафтогаз" відповів на пропозицію "Газпрому" про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору – сторони мають і надалі обговорювати продовження транзиту за європейськими правилами у тристоронньому форматі.

Про інвесторів "Укрбуду". Інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, що будуються під егідою "Укрбуду", звернулись до президента Володимира Зеленського через "критичну ситуацію, що відбувається на будівельних майданчиках протягом останніх 4 місяців".

Про продаж Vodafone. Російська телеком-компанія МТС 25 листопада офіційно оголосила про продаж 100% частки у Vodafone Україна компанії Bakcell.

Про звільнення півміністерства. Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов звільнив 15 посадових осіб керівного складу колишньої структури МЕРТ.

Про шантаж ДТЕК. Бурштинська теплоелектростанція "ДТЕК Західенерго" оголосила про вимушений простій, в компанії заявили, що російський імпорт негативно вплинув на роботу ТЕС.

Про скандальну оренду парковки під офісом Приватбанку. Аукціонна комісія КП "Міськавтопарк" скасувала результати тендеру з оренди парковки перед головним офісом Приватбанку у Дніпрі через порушення в документах.

Про Григоришина та Порошенка. Група "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина може втратити контроль над "Вінницяобленерго", новий потенційний власник підприємства - структури Петра Порошенка.

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Хроніки падіння імперії Григоришина: що дістанеться колишньому президенту Порошенку

Група "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина втратила контроль над двома ключовими активами. Невдовзі групу можуть покинути інші великі проєкти. Новий потенційний власник — Петро Порошенко. (рос)