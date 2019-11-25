Оренда парковки перед головним офісом Приватбанку: результати тендеру скасували

Аукціонна комісія КП "Міськавтопарк" скасувала результати тендеру з оренди парковки перед головним офісом Приватбанку у Дніпрі через порушення в документах.

Про це свідчать дані в системі Prozorro.

Зазначається, що комісія виявила невідповідність вимогам аукціону у документах переможця тендера Нікопольського заводу феросплавів.

Зокрема, в деяких документах немає дати; у довідці про відсутність заборгованості по сплаті обов'язкових податків і зборів стоїть підпис неуповноваженої особи, а також зазначено відсутність заборгованості перед Українською енергетичною біржею замість Міськавтопарку.

Крім цього, НЗФ подав довідку про наявність у його статуті пункту, що передбачає надання послуг паркування, який відсутній в офіційно опублікованому статуті. У зв'язку з невиконанням вимог заявку НЗФ дискваліфікували.

Також була дискваліфікована заявка "Дніпроазоту", який був другим претендентом на оренду парковки Приватбанку.

У поданих на тендер документах також були виявлені невідповідність підписів уповноважених осіб, відсутність даних про штатних співробітників і право надавати послуги парковки, яке також відсутнє і в статуті компанії.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що Нікопольський завод феросплавів Ігоря Коломойського на аукціоні купив право на річну експлуатацію парковки біля головного офісу Приватбанку у Дніпрі.

Економічна правда