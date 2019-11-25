Хроніки падіння імперії Григоришина: що дістанеться колишньому президенту Порошенку

Група "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина втратила контроль над двома ключовими активами. Невдовзі групу можуть покинути інші великі проєкти. Новий потенційний власник — Петро Порошенко. (рос)

На днях группа "Энергетический стандарт" Константина Григоришина потеряла контроль над двумя ключевыми активами. Речь идет о Сумском НПО им. Фрунзе и "Харьковоблэнерго", которые отныне являются собственностью российского миллиардера Владимира Лукьяненко и его партнера Вадима Новинского.

Выход этих предприятий из-под контроля Григоришина является следствием его проигрыша оппонентам в Лондонском арбитраже, на кону которого стояло 300 млн долл.

Однако это не все потери бизнесмена. Скоро ряды "Энергостандарта" может покинуть еще несколько крупных проектов во главе с "Винницаоблэнерго".

Их новый потенциальный собственник — структуры Петра Порошенко. Пять лет назад он одолжил Григоришину десятки миллионов долларов, а сейчас требует их оплаты переданными в залог корпоративными правами.

В лагере Григоришина думают, как помешать планам пятого президента Украины. Если противоядие не будет найдено, в группе "Энергетический стандарт" не останется ни одного ликвидного актива, а значит, не будет и повода относить ее к числу украинских олигархических кланов.

Английское право

Самую дорогую схватку в своей жизни Константин Григоришин проиграл в 2017 году. Тогда Высокий суд Англии и Уэльса оставил в силе решение Лондонского коммерческого арбитража от 9 мая 2016 года.

Арбитраж обязал "Энергетический стандарт" выплатить более 320 млн долл россиянину Владимиру Лукьяненко-младшему — сыну Владимира Лукьяненко, "красного директора" Сумского НПО им. Фрунзе. Это предприятие — один из крупнейших в Европе производитель газовых компрессорных станций.

Основу присужденной к выплате суммы, 250 млн долл, составлял штраф за нарушение Григоришиным "опционного соглашения" перед Лукьяненко. По их договоренности, первый обязался выкупить долю у второго, но сделать это в оговоренный период не смог, что и стало поводом для разбирательства в суде.

До конца 2018 года Григоришин так и не выполнил решение Лондонского суда, о чем заявлял основатель "Смарт холдинга" Вадим Новинский, выкупивший незадолго до судебного спора 10% акций завода у семьи Лукьяненко.

Казалось, ситуация зависла в воздухе, но это только казалось. Летом 2019 года Григоришин и Лукьяненко без участия Новинского подписали мировое соглашение, в рамках которого договорились об урегулировании ситуации.

"Невыполнение "опционного соглашения" касалось нарушения прав Лукьяненко, поэтому сторона Новинского не принимала участия в подписании мирового соглашения", — говорит источник ЭП.

Первым этапом "мирового соглашения" стала произошедшая в июле 2019 года перезагрузка управляющей команды на сумском заводе. Второй этап намного важнее. Он сводится к договоренности о том, что присужденные к выплате 320 млн долл "Энергетический стандарт" будет погашать своими активами.

Это 29% акций "Харьковоблэнерго", аналогичная доля в компании "Харьковэнергосбыт", через которую облэнерго продает электричество в регионе, а также контрольный пакет (свыше 50% + один голос) акций НПО им. Фрунзе.

Разрешение на покупку этих активов сторона Лукьяненко получила от Антимонопольного комитета 7 ноября. Вскоре сделка была закрыта.

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Можно без сдачи

Почему Григоришин решил рассчитаться? Есть несколько версий. По одной из них, основатель "Энергетического стандарта" кардинально пересмотрел свои бизнес-приоритеты. Как утверждает окружение Григоришина, сейчас он увлечен новым проектом — созданием команды пловцов Energy Standard.

"Константин рекрутирует спортивные таланты по всему миру и пытается развить их. Сейчас это не приносит деньги, но он намерен развить это в международный бизнес-проект. Плавание — не такой зрелищный вид спорта, как футбол, но он хочет сделать его популярным, сделать из него шоу", — говорит собеседник ЭП.

По его словам, интерес основателя "Энергетического стандарта" к спортивному плаванию начинался с личного интереса (Григоришин — мастер международного класса по плаванию) и впоследствии перерос в коммерческий проект.

Соратники бизнесмена говорят, что тот так увлечен новым направлением, что даже приложился к созданию Международной лиги плавания (International swimming league, ISL), работающей по лекалам спортивных шоу. Соревнования проходят в виде матчей с быстрыми темпами гонок.

Чем быстрее плывет команда Energy Standard, тем медленнее течет жизнь киевских сотрудников группы "Энергетический стандарт". "Сейчас Григоришин приезжает в Украину максимум раз в месяц. Уровень его офиса — это тишина и пустота", — говорит собеседник ЭП.

Может ли новое увлечение Григоришина объяснить его решение погасить старые бизнес-долги? Вряд ли. Намного убедительнее ответ на этот вопрос звучит с учетом важного обстоятельства: после победы в Лондонском арбитраже адвокаты Лукьяненко добились ареста корпоративных прав кипрских компаний Григоришина Energy Standard Fund Limited и Energy Standard Fund Management Limited.

На них оформлены основные украинские активы группы, из-за чего последние пару лет Григоришин был связан по рукам и ногам. А что будет делать с приобретенными активами Лукьяненко? У него уже давно есть ответ на этот счет.

"Заявка в АМКУ на концентрацию акций подразумевала намерение заявителя (компаний Лукьяненко. — ЭП) в течение года после проведения сделки продать корпоративные права "Харьковоблэнерго" и "Харьковэнергосбыт". Акции НПО им. Фрунзе покупатель продавать не намерен", — сообщил ЭП источник в АМКУ.

Какие планы у Лукьяненко в отношении сумского завода? По неподтвержденным данным, этот актив будет включен в состав российской машиностроительной группы "ГМС", где Лукьяненко является одним из основных бенефициаров.

Переход сумского завода в эту империю у Лукьяненко объясняют тем, что иначе предприятию не выжить. В 2018 году чистый убыток НПО увеличился на 93% к 2017 году до 2,1 млрд грн. Это пике связано с тем, что в бытность Григоришина предприятие было отрезано от заказов на своем главном рынке сбыта — российском, где в машиностроении доминируют предприятия группы Лукьяненко.

Все по стандарту

Из отношений с Лукьяненко "Энергетический стандарт" выходит потрепанным, но живым. Казалось бы — самое время начинать жизнь с чистого листа, но не тут-то было. Сейчас перед Григоришиным замаячила фигура нового спарринг-партнера: лидера парламентской "Европейской солидарности" Петра Порошенко.

До того как стать президентом в 2014 году он был в хороших отношениях с Григоришиным. У партнеров был ряд совместных бизнес-проектов.

Среди них — Севастопольский морской завод, захваченный российскими оккупантами синхронно с полуостровом, а также девелоперский проект в центре Киева. Вместе с Николаем Мартыненко Порошенко и Григоришин владели 4 га земли на ул. Лаврской, где располагалась бывшая обувная фабрика "Киев".

Значимость дружбы Порошенко и Григоришина можно было измерить значимостью денег, которыми они оперировали в своих отношениях. "Порошенко одолжил Григоришину около 90 млн долл", — говорит собеседник ЭП.

По его словам, лидер "Энергетического стандарта" брал деньги в долг до президентства партнера, но после того как тот резко увеличил свой политический статус, обстоятельства изменились: Порошенко стал требовать финансы назад.

Рассчитываться Григоришину нечем, так что эти отношения начинают развиваться по кальке отношений с Лукьяненко. Первый претендент на выбывание из группы — 50% акций "Винницаоблэнерго".

Сейчас этим пакетом владеет контролируемое Григоришиным ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО), но судьба этих акций висит на волоске.

По данным источников ЭП, их залогодержателем является компания Linquist Services Limited (Британские Виргинские острова), которую в 2018 году телеканал Al Jazeera упоминал в качестве структуры Петра Порошенко.

"Условиями договора залога предусмотрено право залогодержателя самостоятельно в одностороннем порядке обратить взыскание на предмет залога (50% акций "Винницаоблэнерго". — ЭП)", — говорится в договоре.

"Со стороны Порошенко никаких агрессивных действий не было, но сейчас у нас все только и говорят о том, что он хочет забрать "Винницу", — отмечает представитель "Энергетического стандарта".

Интерес Порошенко к "Винницаоблэнерго" объясняется не только желанием вернуть деньги, но и вписывается в его бизнес-модель: ЭП уже сообщала о создании офиса по управлению энергетикой во главе с Виталием Цадо.

Он должен был управлять облэнерго с контрольными пакетами акций в собственности государства: "Харьковоблэнерго", "Николаевоблэнерго" и "Хмельницкоблэнерго", но после фиаско на выборах от этой идеи отказались.

Однако отказываться от контроля над "Винницаоблэнерго" Порошенко нет никакого смысла, потому что для этого ему не нужен административный ресурс.

Пять лет назад фирма ICU близкого ему Макара Пасенюка купила 25% "Винницаоблэнерго".

Переход в собственность Порошенко 50% акций Григоришина позволит экс-президенту установить контроль над компанией.

Чтобы не допустить такого развития событий, в стане "Энергетического стандарта" занимаются формированием оборонительной стратегии.

Первую ее главу публика уже прочитала: пару недель назад "Луганское энергетическое объединение", владеющее в интересах Григоришина 50% акций "Винницаоблэнерго", запустило процедуру своего банкротства.

На днях началась реализация второй части плана: в рамках этого процесса Хозяйственный суд Луганской области арестовал "винницкие" акции.

Таким образом, Порошенко не может быстро материализовать свое право на взыскание предмета залога. Если же он пойдет по пути Лукьяненко, добившись ареста корпоративных прав Григоришина, у последнего не останется другого выбора кроме как в очередной раз рассчитаться активами.

В этом случае от "Энергетического стандарта" останутся рожки и ножки: банкротящийся "Запорожтрансформатор" с 250 млн долл просроченных долгов и миноритарные пакеты акций облэнерго из Тернополя, Запорожья, Полтавы, Чернигова и Сум, которыми он владеет в партнерстве с Игорем Коломойским.