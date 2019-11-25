ДТЕК шантажує три області відключенням Бурштинської ТЕС через російський імпорт

Бурштинська теплоелектростанція (ТЕС) "ДТЕК Західенерго" з 22 листопада 2019 року оголосила про вимушений простій, в компанії заявили що російський імпорт негативно вплинув на роботу ТЕС.

Про це повідомив в.о. директора ДТЕК Бурштинська ТЕС Олег Івахів у листі до голови Бурштинської міськради Роксолани Джури, передає Українська енергетика.

"Відокремлений підрозділ "Бурштинська теплова електрична станція" АТ "ДТЕК Західенерго" повідомляє про введення з 22 листопада 2019 року вимушеного простою станції, як єдиної можливості для запобігання повному припиненню діяльності ТЕС", — пише Івахів.

Керівник станції скаржиться, що імпорт електроенергії з Росії за двосторонніми договорами замістив електроенергію національних ТЕС. А збільшення частки виробництва "дешевої електроенергії вітчизняних АЕС" знизило ціни для ТЕС.

"В окремі дні поточного місяця (ціна на "ринку на добу наперед" — ред.) знижувалась до рівня 91 коп/кВт•год, що за ринкових цін на вугілля робить виробництво електричної енергії на ТЕС збитковим", — переконує Івахів.

Він вважає, що для усунення негативних чинників, що "загрожують тривалим простоєм ТЕС", потрібно: зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, запровадити ринок допоміжних послуг (для плати станціям за готовність) та погасити заборгованість ДП "Енергоринок" перед компаніями.

Нагадаємо, станції "ДТЕК Західенерго", в тому числі — Бурштинська ТЕС, працюють в Бурштинському енергоострові (БуОс) синхронно з енергосистемою Європи.

Електроенергія з Росії та Білорусі не має доступу до Бурштинського енергоострову, трейдери можуть імпортувати електроенергію з Словаччини, Польщі, Угорщини та Румунії.

Відзначається, що електроенергія у Бурштинському енергоострові на РДН досі продається на 30% дорожче, ніж на решті території України — по 1754,37 грн/МВт•год.

Бурштинський енергоострів розташований в межах Закарпатської, Івано-Франківської та Львівської областей. Основне джерело живлення — Бурштинська та теплоелектростанцій (ДТЕК Західенерго). Енергоострів приєднаний до електромереж країн ЄС та працює синхронно з енергосистемою Європи. З Бурштинського енергоострову Україна експортує електроенергію за кордон.

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