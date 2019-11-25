Порошенко може забрати у Григоришина "Вінницяобленерго" за борги

Група "Енергетичний стандарт" Костянтина Григоришина може втратити контроль над "Вінницяобленерго", новий потенційний власник підприємства - структури Петра Порошенка.

Про це йдеться у статті ЕП.

Зазначається, що "Енергетичний стандарт" Григоришина втратила контроль над двома ключовими активами - Сумським НВО ім. Фрунзе та "Харківобленерго", які відтепер є власністю російського мільярдера Володимира Лук'яненка та його партнера Вадима Новинського.

"Вихід цих підприємств з-під контролю Григоришина є наслідком його програшу опонентам в Лондонському арбітражі, на кону якого стояло 300 млн дол. Однак це не всі втрати бізнесмена. Скоро ряди "Енергостандарта" може покинути ще кілька великих проектів на чолі з "Вінницяобленерго".

Їх новий потенційний власник - структури Петра Порошенка. П'ять років тому він позичив Григоришину десятки мільйонів доларів, а зараз вимагає їх оплати переданими в заставу корпоративними правами.

У таборі Григоришина думають, як перешкодити планам п'ятого президента України. Якщо протиотруту не знайдуть, в групі "Енергетичний стандарт" не залишиться жодного ліквідного активу, а значить, не буде і приводу відносити її до числа українських олігархічних кланів", - йдеться у статті.

"До того як стати президентом у 2014 році, Порошенко був у добрих стосунках з Григоришиним. У партнерів була низка спільних бізнес-проектів.

Серед них - Севастопольський морський завод, захоплений російськими окупантами синхронно з півостровом, а також девелоперський проект у центрі Києва. Разом з Миколою Мартиненком Порошенко і Григоришин володіли 4 га землі на вул. Лаврській, де розташовувалася колишня взуттєва фабрика "Київ", - зазначається у статті.

"Порошенко позичив Григоришину близько 90 млн дол", - говорить співрозмовник ЕП.

За його словами, лідер "Енергетичного стандарту" брав гроші в борг до президентства партнера, але після того як той різко збільшив свій політичний статус, обставини змінилися: Порошенко став вимагати фінанси назад.

Розраховуватися Григоришину нічим, так що ці відносини починають розвиватися за калькою відносин з Лук'яненко. Перший претендент на вибування з групи - 50% акцій "Вінницяобленерго".

Зараз цим пакетом володіє контрольоване Григоришиним ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" (ЛЕО), але доля цих акцій висить на волосині.

За даними джерел ЕП, їх заставодержателем є компанія Linquist Services Limited (Британські Віргінські острови), яку в 2018 році телеканал Al Jazeera згадував як структури Петра Порошенка.

"Умовами договору застави передбачено право заставодержателя самостійно в односторонньому порядку звернути стягнення на предмет застави (50% акцій" Вінницяобленерго ". - ЕП)", - йдеться в договорі.

"З боку Порошенко ніяких агресивних дій не було, але зараз у нас всі тільки і говорять про те, що він хоче забрати "Вінницю", - відзначає представник "Енергетичного стандарту".

Інтерес Порошенко до "Вінницяобленерго" пояснюється не тільки бажанням повернути гроші, але і вписується в його бізнес-модель: ЕП вже повідомляла про створення офісу з управління енергетикою на чолі з Віталієм Цадо.

"Він повинен був керувати обленерго з контрольними пакетами акцій у власності держави: "Харківобленерго", "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго", але після фіаско на виборах від цієї ідеї відмовилися. Однак відмовлятися від контролю над "Вінницяобленерго" Порошенко немає ніякого сенсу, тому що для цього йому не потрібен адміністративний ресурс.

П'ять років тому фірма ICU близького йому Макара Пасенюка купила 25% "Вінницяобленерго". Перехід у власність Порошенко 50% акцій Григоришина дозволить екс-президенту встановити контроль над компанією", - йдеться у статті.

Читайте детальніше у статті: Хроніки падіння імперії Григоришина: що дістанеться колишньому президенту Порошенку

Нагадаємо:

За словами олігарха Ігоря Коломойського, у 2013-2014 рр. Порошенко, ще до того, як став президентом, позичив Костянтину Григоришину 50 мільйонів доларів. А взамін він взяв під заставу акції "Вінницяобленерго". Кошти Григоришин нібито отримав від Порошенка через офшори.

Коломойський розповів, що Григоришин із Порошенком досі не розрахувався і кому наразі належать акції "Вінницяобленерго" в олігарха не знають: "чи то Григоришину строк погашення заборгованості продовжили, чи то Порошенку уже перейшли у власність".

21 жовтня на телеканалі 1+1 вийшла програма про причетність Порошенка до підвищення тарифів у Вінниці.

У програмі йшлося про те, що продає електроенергію у Вінниці дочірня компанія "Вінницяобленерго" – "Енера Вінниця". 75% акцій компанії "Вінницяобленерго" належать Григоришину, а майже 25% компанії отримала ICU, яку називають "гаманцем Порошенка".

Економічна правда