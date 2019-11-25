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Стало відомо, за скільки продали Vodafone Україна

Понеділок, 25 листопада 2019, 09:18

Російська телеком-компанія МТС 25 листопада офіційно оголосила про продаж 100% частки у Vodafone Україна компанії Bakcell.

Про це повідомляється на сайті МТС.

"У рамках угоди, МТС через свою дочірню компанію Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продає 100% частку в компанії Preludium BV (Нідерланди), єдиному акціонері ПрАТ "ВФ Україна", за 734 мільйонів доларів, включаючи відкладений платіж на суму близько 84 мільйонів доларів. Передача акцій пройде найближчим часом", - йдеться у повідомленні.

"Зміна власника не вплине на операційну діяльність "Vodafone Україна", надання послуг клієнтам, взаємодію з партнерами, постачальниками і контрагентами.

Компанія продовжує надавати послуги під брендом Vodafone. Всі тарифні плани, послуги та сервіси, а також договори та інші зобов'язання компанії є актуальними і продовжують діяти", - заявили у Vodafone Україна.

Нагадаємо:

Антимонопольний комітет дав дозвіл компанії Bakcell з Азербайджану купити другого за величиною мобільного оператора в Україні - "Водафон Україна".

Компанія Bakcell - оператор мобільного зв'язку та провідний провайдер мобільного інтернету в Азербайджані. Вона була заснована в 1994 році і була спільним підприємством уряду і приватної ізраїльської компанії GTIB.

Наразі у відкритих джерелах немає точних відомостей, хто є основним власником Bakcell.

Мережа Bakcell, що складається з понад 7,5 тис базових станцій, охоплює 93% території (за винятком окупованих територій) і 99% населення Азербайджану. Компанія обслуговує понад 3 млн осіб.

Vodafone Ukraine обслуговує 19,7 млн ​​абонентів. Чистий прибуток "ВФ Україна" в 2018 році становив 1,8 млрд грн, дохід - 12,8 млрд грн.

Компанія входить до групи МТС (через дві проміжні юрособи - люксембурзьку Allegretto Holding S.a.r.l. і нідерландську Preludium B.V.), в якій мажоритарним акціонером є російський бізнесмен Володимир Євтушенков.

Бізнес МТС в Україні керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій недавно оцінював в 1,2-1,3 млрд доларів.

Економічна правда

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