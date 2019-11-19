Новини 19 листопада: голова "Укрексімбанку", ринок землі, ціна на газ

Про голову "Укрексімбанку". Генеральна прокуратура звинувачує голову правління "Укрексімбанку" Олександра Гриценка в сприянні зняття арештів з депозитів і застав "злочинного оточення екс-президента Віктора Януковича" за виданим банком кредиту на покупку "Українського медіа холдингу".

Укрексімбанк оголосив конкурс на посаду голови правління.

Про ринок землі. У законі про скасування мораторію на ринок землі до другого читання пропишуть заборону росіянам або компаніям, серед власників або засновників якої є громадяни РФ, купувати сільгоспземлі після відкриття ринку.

Зняття мораторію на продаж землі сільгосппризначення і створення прозорого та ефективного ринку має потенціал прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% на рік протягом наступних 5 років.

Про ціну на газ. Ціна на природний газ для населення в першому кварталі 2020 року буде нижчою, ніж була у першому кварталі 2019 року.

Про Херсонську нафтоперевалку. "СЕТАМ" Міністерства юстиції продало на майданчику онлайн-аукціонів OpenMarket Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 200 млн грн, який раніше належав олігарху-утікачу Сергію Курченко.

Про прогноз росту економіки України. Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2019 році з 3,4% до 3,6%.

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