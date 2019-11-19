Херсонську нафтоперевалку Курченка продали за 200 мільйонів

"СЕТАМ" Міністерства юстиції продало на майданчику онлайн-аукціонів OpenMarket Херсонський нафтоперевалочний комплекс за 200 млн грн, який раніше належав олігарху-утікачу Сергію Курченко.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-службу підприємства.

"Це вже другі торги по цьому лоту. На перших торгах бажаючих купити актив не знайшлося, а на других ціна виросла майже до торгів без уцінки", - заявив гендиректор сетах Віктор Вишнів.

В аукціоні з продажу майнового комплексу загальною площею 5,471 тис. кв. м брали участь п'ять компаній.

Інформація про учасників і переможця не розкривається. Одним з претендентів на покупку комплексу була компанія з групи "ТАС Ессет Менеджмент" Сергія Тігіпка.

"Як ми і очікували, лот зацікавив великих гравців на ринку. Завдяки конкурентним торгам заробили додатково майже 39 млн грн. Сподіваюся, після продажу підприємство буде ще більш активніше працювати на паливному ринку України", - зазначив Вишнів.

Перший аукціон, що відбувся в жовтні, завершився безрезультатно.

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Нагадаємо:

Суд дозволив передати майно Херсонського нафтоперевалочного комплексу, а саме обладнання, спецтранспорт і меблі, в управління Агентству розшуку і менеджменту активами.

Агентство з розшуку та менеджменту активів передало Херсонський нафтоперевалочний комплекс, якій раніше належав Сергію Курченку, в управління невідомій компанії "Вествайт трейд", яка має ознаки фіктивності.

В Агентстві з розшуку та менеджменту активів, коментуючи передачу управління Херсонським нафтоперевалочним комплексом невідомій компанії, заявили, що провели повноцінний і законний конкурс.

Національне антикорупційне бюро відкрило справу стсовно посадових осіб Агентства з розшуку та менеджменту активів за фактом передачі Херсонського нафтоперевалочного комплексу в управління ТОВ "Вествайт Трейд".

15 листопада Національне агентство з розшуку та менеджменту активів розірвало договір з компанією "Вествайд Трейд" про управління майном Херсонського нафтоперевалочного комплексу.

Восени 2014 року Приморський суд Одеси в рамках кримінального провадження у справі Сергія Курченко передав Херсонський нафтоперевалочний комплекс в якості речового доказу в оперативне управління державному "Підприємству із забезпечення нафтопродуктами".

Аукціон з продажу Херсонської нафтоперевалки відбудеться 18 листопада на майданчику СЕТАМ. Це буде друга спроба виконавчої служби продати об'єкт. Стартова ціна - 161,3 млн грн.

Комплекс виставляється на торги в рамках виконавчого провадження щодо стягнення заборгованості "Реал Банку" за кредитом рефінансування, наданому Нацбанком в листопаді 2013 року. Прострочений борг за цим кредитом становить 787,4 млн грн без урахування відсотків і штрафних санкцій.

У компанії ТОВ "Неон Фінанс", 100% статутного капіталу якої належить "ТАС Ессет Менеджмент" Сергія Тігіпка, підтвердили інформацію про подання заявки на участь у аукціоні з продажу Херсонського нафтоперевалочного комплексу.



Економічна правда