Міністр енергетики розповів, скільки коштуватиме газ для населення у 2020 році

Ціна на природний газ для населення в першому кварталі 2020 року буде нижчою, ніж була у першому кварталі 2019 року.

Про це заявив міністр енергетики та охорони навколишнього середовища Олексій Оржель в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Ми декілька місяців знижували ціни на газ, перед тим, як підвищити їх минулого місяця. Зменшення цін на газ, починаючи з липня, становило понад 30%", — заявив Оржель.

"Газ є товаром сезонним, тому у зв’язку з сезонністю ціна на газ підвищується. Ми давали можливість людям придбати дешевший газ влітку. "Нафтогаз" пропонує одну з чотирьох найменших індикативних цін, щоб запропонувати ринку", — додав міністр.

За його словами, уряд забезпечить меншу ціну у порівнянні з цінами у першому кварталі поточного року.

"Тобто, у першому кварталі 2020 року ціна на газ буде меншою, ніж у першому кварталі 2019 року", — повідомив Оржель.

Нагадаємо:

"Нафтогаз", згідно постанові уряду №485, для визначення ціни газу за ПСО аналізує 4 показники: ціну для комерційних споживачів за минулий місяць, дані МЕРТ щодо середньої митної вартості газу за минулий місяць, середньозважену ціну на Українській енергетичній біржі, ціну за урядовою постановою №867 від 19 жовтня 2018 року.

Серед вищезазначених пропозицій "Нафтогаз" обирає найнижчу ціну. Найменшою виявилася середня митна вартість газу за минулий місяць – за нею і була визначена вартість газу на вересень.

Рік тому Кабмін підвищив ціну на газ для населення на 23%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

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Економічна правда