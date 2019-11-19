Світовий банк покращив прогноз росту економіки України у 2019 році

Світовий банк покращив свій прогноз щодо зростання ВВП України у 2019 році з 3,4% до 3,6%.

Про це повідомила старший економіст банку Анастасія Головач на прес-конференції у Києві, передає "Інтерфакс-Україна".

"На 2019 рік ми не очікуємо ніяких сюрпризів і думаємо, що ВВП України виросте на 3,6%. Хороший показник, але зовнішні ризики, деяким чином, для України посилюються, тому важлива структурна трансформація економіки", - заявила Головач.

Нагадаємо:

За даними Держстату, у 3 кварталі 2019 року реальний ВВП збільшився на 4,2% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У порівнянні з попереднім кварталом (з урахуванням сезонного фактору) реальний ВВП збільшився на 0,7%.

У другому кварталі 2019 року економіка зросла на 4,6% у річному вимірі, прискорившись з 2,5% у першому кварталі 2019 року.

Фактичні темпи зростання економіки України у другому кварталі перевищили оцінку Національного банку.