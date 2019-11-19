Мораторій на продаж землі є найбільшою перешкодою для залучення інвестицій — Світовий банк

Зняття мораторію на продаж землі сільгосппризначення і створення прозорого та ефективного ринку має потенціал прискорити економічне зростання в Україні на 0,5-1,5% на рік протягом наступних 5 років.

Про це йдеться у заяві Світового банку.

"Україна має найбільші площі сільськогосподарських земель в Європі, однак продуктивність сільського господарства складає лише мізерну частину від тієї, яку мають інші європейські країни.

Мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення є найбільшою перешкодою для залучення необхідних інвестицій та збільшення продуктивності сектору. Відсутність ринку землі не створює належної ринкової мотивації для найбільш ефективного використання землі та інвестицій, які б могли допомогти збільшити продуктивність", - наголосили у Світовому банку.

"Проєкт закону про ринок землі, ухвалений минулого тижня парламентом у першому читанні, є важливим історичним проривом", - зазначив Фарук Кхан, провідний економіст Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України.

"Ухвалення цього закону разом із іншим законодавством, що створює необхідні запобіжники для забезпечення прозорості та ефективності у сфері земельних відносин, буде важливим фундаментом для покращення перспектив економічного зростання України у майбутньому", - додав він.

Нагадаємо:

13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.

Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.

Знати більше: "Спартанці", "медвечуківці", "соросята", "єжовщина" і не тільки: депутатські "перли" про земельну реформу

Рада голосує за ринок землі: чи вдалось Зеленському вмовити "своїх"

Економічна правда