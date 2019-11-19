Росіянам заборонять купувати сільгоспземлю — уповноважений Зеленського
У законі про скасування мораторію на ринок землі до другого читання пропишуть заборону росіянам або компаніям, серед власників або засновників якої є громадяни РФ, купувати сільгоспземлі після відкриття ринку.
Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив уповноважений президента Зеленського із земельних питань Роман Лещенко.
"До цього моменту - ніяких іноземців. Росіяни взагалі не обговорюються. Це країна-агресор, вони ні за яких обставин не будуть купувати землю. Якщо за якимись механізмами десь з'являться росіяни, ми здійснюватимемо спецконфіскацію на користь держави", - підкреслив він.
Нагадаємо:
Раніше Лещенко заявив, що компроміс із питання граничної концентрації сільгоспземлі в одних руках після зняття мораторію на її продаж знайдуть після дискусій з усіма учасниками процесу.
13 листопада, Верховна Рада проголосувала в першому читанні за законопроєкт 2178-10, який скасовує заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення.
Згідно з законом концентрація землі у власності визначена на рівні 35% ОТГ, 8% області та 0,5% країни.
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