Росіянам заборонять купувати сільгоспземлю — уповноважений Зеленського

У законі про скасування мораторію на ринок землі до другого читання пропишуть заборону росіянам або компаніям, серед власників або засновників якої є громадяни РФ, купувати сільгоспземлі після відкриття ринку.

Про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив уповноважений президента Зеленського із земельних питань Роман Лещенко.

"До цього моменту - ніяких іноземців. Росіяни взагалі не обговорюються. Це країна-агресор, вони ні за яких обставин не будуть купувати землю. Якщо за якимись механізмами десь з'являться росіяни, ми здійснюватимемо спецконфіскацію на користь держави", - підкреслив він.