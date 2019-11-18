Новини 18 листопада: ринок землі, транзит газу, криптовалюта

Про ринок землі. У 2020 році на державну підтримку фермерів передбачено 4 мільярда гривень, сільськогосподарські товаровиробники зможуть брати гривневі кредити під купівлю землі за ставкою 3-5%.

Верховна Рада має намір переглянути обмеження щодо володіння землею при підготовці до другого читання законопроєкту про ринок землі.

Про транзит газу. "Газпром" направив "Нафтогазу" пропозицію про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

Нафтогаз отримав факсом пропозицію від Газпрому, про продовження на рік діючого контракту або укладення нового договору про транзит газу.

Про криптовалюту. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами".

Про голову "Укрексімбанку". Печерський районний суд Києва звільнив з-під варти голову правління АТ "Укрексімбанк" Олександра Гриценка і відпустив його під заставу в розмірі 2 млн 998 тис. 681 грн.

Про кредитний рейтинг Києва. Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings поліпшило довгостроковий кредитний рейтинг Києва до рівня "В" з "В-", зі стабільним прогнозом.

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