"Укрспирт" виставили на продаж: чому це так необхідно

Від приватизації ДП "Укрспирт" держава планує отримати близько 5 млрд грн. Верховна Рада проголосувала у першому читанні за демонополізацію спиртової галузі та скасувала заборону на продаж підприємства. Що це означає?

За законодавством, "Укрспирт" — монополіст з виробництва та реалізації спирту. Він об'єднує 41 виробничий майданчик по всій Україні.

За 2018 рік підприємство показало невеликий прибуток — 21,6 млн грн. При цьому на заводи "Укрспирту", що не працюють, витратили 228 млн грн.

Заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів зазначала: з 2016 року фінансовий результат підприємства зменшився майже у п'ять разів, а у 2018 році монополіст не сплатив податок на прибуток.

Мільйонні збитки

Порушення на заводах "Укрспирту" — одна з причин неефективності роботи підприємства.

Правоохоронці досі розслідують зловживання при реалізації і закупівлях, а також ухилення від сплати податків. Збитки у кримінальних справах "Укрспирту" слідчі оцінюють сотнями мільйонів гривень бюджетних коштів.

Купівля сировини за завищеними цінами (майже 18 млн грн).

Протягом 2017-2018 років службовці "Укрспирту" купували енергоносії у ТОВ "Адвансен трейд" та ферментні препарати у ТОВ "Торгово-маркетингове агентство "Трістан".

Слідчі Нацполіції підрахували, що продукцію купували за завищеними цінами. За експертною оцінкою, підприємство переплатило майже 14 млн грн за пальне та 4 млн грн — за ферментні препарати.

Продаж спирту за заниженими цінами (19 млн грн).

Особливі умови продажу етилового спирту сорту "Вища очистка" для ТОВ "Торговий дім марінталь" розслідує НАБУ. За зверненням цієї компанії працівники "Укрспирту" наказом зменшили для неї відпускну ціну з 336,16 грн за дал до 250,02 грн за дал. Це призвело до втрати 19 млн грн.

Ухилення від сплати податків (майже 16 млн грн).

ДФС розслідувала змову службових осіб ДП "Укрспирт" та його заводів.

Як пояснив слідчий, вони з січня 2014 року по лютий 2018 року в результаті відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ "ВП фрейя", "Експотрейдія" та "Грейт велес", які мають ознаки "ризиковості" щодо придбання зерна, ухилилися від сплати ПДВ на загальну суму 15 930 290 грн.

Навколо "Укрспирту" — кілька десятків кримінальних справ. Правоохоронці розслідують неправомірну діяльність з меншими збитками.

Так, Марилівська філія "Укрспирту" фігурує у провадженні щодо розтрати майна підприємства на півмільйона гривень та подальшої його реалізації у 2017-2018 роках.

Крім того, у 2019 році поліція Чернівецької області почала розслідувати порушення обліку соляної кислоти на Лужанському МПД ДП "Укрспирт".

За підрахунками правоохоронців, дії посадових осіб призвели до нестачі понад 3 тонн речовини. "Працівники підприємства допускають порушення в обліку соляної кислоти з метою її використання чи заволодіння", — стверджують в поліції.

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Кримінал: замовні вбивства

Наймасштабніша справа стосується Михайла Лабутіна, який керував "Укрспиртом" у 2014 році і якого на початку 2018 року затримали в Румунії. Екскерівника румунська влада відмовляється екстрадувати в Україну через загрозу застосування до нього катувань.

Лабутіна підозрюють не лише у розтраті 260 млн грн підприємства, а й у замовленні вбивства.

Прокурори вказують, що, перебуваючи в розшуку, колишній гендиректор сформував злочинне об'єднання для лобіювання його інтересів у спиртовій промисловості України.

"Вказане планувалося втілити в життя шляхом організації замовних убивств співробітників ДП "Укрспирт", які протидіяли зазначеним прагненням", — повідомляли правоохоронці у клопотанні.

У 2015 році Лабутін давав ЕП інтерв'ю з "підпілля" скрин з відео

У цій справі засудили до п'яти років позбавлення волі засновника "Всеукраїнської асоціації захисту навколишнього середовища" Петра Дугінова. Йому Лабутін, як випливає із справи, доручив вербування колишніх добровольців для участі в організованому злочинному угрупованні (ОЗУ).

У березні 2017 року банда скоїла замах на заступника директора "Укрспирту" Ігоря Ільчишина. Вони побили жертву металевими палицями і щонайменше шість разів вистрелили з травматичної зброї. Однак Ільчишин вижив.

Зазначається, що банді заплатили 6 тис дол.

Потім злочинці посягали на життя президента Федерації спортивного фехтування Андрія Лісогора. Вони встановили протипіхотну міну в кущах на території училища педагогічного університету імені Драгоманова і в травні 2017 року підірвали її, коли президент федерації проходив повз.

За цей замах вони отримали 30 тис дол.

Згодом членам ОЗУ чотирма пострілами вдалося вбити колишнього в. о. глави "Укрспирту" Віктора Панкова. Усіх співучасників винагородили по 3,3 тис дол. У грудні 2017 року їх затримали.

Сам Лабутін заперечує свою вину, називаючи справу "феєричною нісенітницею" та "фантазіями слідства".

Підпільний спирт

Спиртовмісну продукцію на понад 180 млн грн вилучили податківці на заводах ДП під час проведення обшуків у 2017 році у справі Лабутіна. 15 спиртзаводів, на яких провели слідчі дії, на той момент не працювали.

"Рішення про проведення слідчих дій на МПД ДП "Укрспирт" прийняте після отримання в ході досудового розслідування відомостей, які підтверджують факти порушення підприємством законодавства та ймовірного необлікованого виготовлення продукції", — повідомляли в ДФС.

Виготовлення нелегального спирту правоохоронці помічали і при розслідуванні інших справ.

Так, під час розслідування справи про ухилення від сплати ПДВ через фіктивне придбання зерна слідчі отримали інформацію, що на заводах ДП незаконно виготовляють необлікований спирт, який продають легальним та підпільним виробникам лікеро-горілчаних виробів.

Правоохоронці додають, що таку продукцію створюють з неналежно оприбуткованої сировини та з понаднормовими витратами палива та електроенергії.

Зловживання монопольним становищем

Порушення в "Укрспирті" також виявив Антимонопольний комітет. У 2018 році він оштрафував підприємство на 33 млн грн за зловживання монопольним становищем.

"Укрспирт" встановлював ціни без прив'язки до обсягів закупівлі чи інших обґрунтованих критеріїв, а також безпідставно надавав та скасовував знижки для окремих покупців.

Підприємство намагалося оскаржити це рішення, але Господарський суд Києва підтримав АМКУ.

Єдину ліцензію на оптову торгівлю спиртом має "Укрспирт". Деякі види спирту можуть випускати і приватні компанії, але продавати їх може лише ДП.

Негативні наслідки такої монополії — несправедливе ціноутворення, посилення ролі нелегальних виробників, а також ризик зупинки галузі лікеро-горілчаних виробів.

Так, у липні 2019 року "Укрспирт" припинив постачання сировини через колізію у податковому законодавстві — неузгодженості щодо встановлення витратомірів. Невдовзі уряд вирішив цю проблему.

Кримінальні справи та проблеми через наявність монополії свідчать про неефективність держави як власника, про важливість приватизації "Укрспирту" задля покращення його роботи.

Раніше цьому перешкоджали заборона на продаж підприємства, встановлена у 2011 році, та монопольне становище — обмеження щодо ліцензування приватних компаній.

Недавно президент підписав акт про скасування закону "Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації".

Також він подав законопроєкт про демонополізацію спиртової галузі. Його ухвалення зніме обмеження щодо виробництва та оптового продажу спирту для приватних компаній. Наразі проєкт готують до другого читання.

Наталія Касьяненко, дослідник ЦЕС та журналіст Bihus.info