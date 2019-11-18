Українцям обіцяють кредити на купівлю землі за ставкою 3-5%

У 2020 році на державну підтримку фермерів передбачено 4 мільярда гривень, сільськогосподарські товаровиробники зможуть брати гривневі кредити під купівлю землі за ставкою 3-5%.

Про це повідомив у Facebook міністр економіки Тимофій Милованов.

За його словами, уряд також пропонує часткове гарантування за кредитами сільськогосподарським товаровиробникам на купівлю землі. У бюджеті на це закладено 240 млн грн.

"Сільськогосподарські товаровиробники зможуть отримувати підтримку за одним з цих механізмів, або за обома одночасно. У 2020 році передбачено 4 млрд грн на державну підтримку фермерів", - написав міністр.

"Пріоритетом для запровадження вільного обігу земель в Україні є якраз перегляд вартості та доступності кредитів, особливо це стосується малих виробників, які не мають чіткої фінансової звітності, а тому кредитний ресурс для них є або дуже дорогим, або взагалі недоступним", - додав Милованов.

Нагадаємо:

13 листопада Верховна Рада проголосувала за основу за проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення (2178-10), голоси дали фракція Слуга народу та позафракційні депутати.

На зустрічі з народними депутатами від партії "Слуга народу" президент Володимир Зеленський заявив, що до протестів проти запровадження ринку землі причетний олігарх Ігор Коломойський.

На початку вересня президент Володимир Зеленський доручив уряду підготувати, а парламенту ухвалити до 1 грудня законопроєкт про ринок земель сільськогосподарського призначення зі скасуванням мораторію на продаж землі.

Лідерка ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко вимагала провести референдум із питання продажу землі, перш ніж виносити закон про ринок землі на голосування Верховної Ради.

Листопадове опитування "Центру Разумкова" показало, що 68,3% українців них проголосували б за продовження мораторію.

У Мінекономіки повідомляли, що при відкритті ринку землі один її гектар буде продаватися на рівні 2200 доларів.

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Економічна правда