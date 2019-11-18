До Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що законопроєкт розробила блокчейн-спільнота, міжфракційне депутатське об'єднання Верховної Ради Blockchain4Ukraine, Офіс ефективного регулювання BRDO та команда Міністерства цифрової трансформації.

У документі є визначення термінів "віртуальний актив", "криптоактив", "операція з криптовалютами", "розподілений реєстр", "токен" та "токен-актив".

Також у законопроєкті є пункти щодо оподаткування: