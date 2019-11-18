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До Ради внесли законопроєкт про легалізацію криптовалюти

Понеділок, 18 листопада 2019, 13:16

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт "Про внесення змін до Податкового кодексу та інших законів України щодо оподаткування операцій з криптоактивами".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Зазначається, що законопроєкт розробила блокчейн-спільнота, міжфракційне депутатське об'єднання Верховної Ради Blockchain4Ukraine, Офіс ефективного регулювання BRDO та команда Міністерства цифрової трансформації.

У документі є визначення термінів "віртуальний актив", "криптоактив", "операція з криптовалютами", "розподілений реєстр", "токен" та "токен-актив".

Також у законопроєкті є пункти щодо оподаткування:

  • 5 відсотків – ставка податку на доходи фізичних осіб для інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів строком на 5 років;
  • інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактиву, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого криптоактиву та/або на створення такого криптоактиву;
  • операції з продажу криптоактивів не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

У Міністерстві впевнені, що прийняття закону "створить умови для початку функціонування ринку віртуальних активів в Україні".

Нагадаємо:

У кінці вересня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що планує легалізувати криптовалюту.

Рекомендуємо почитати: Чи потрібен Україні закон про криптовалюту і чи буде він працювати

Економічна правда

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