S&P підвищило кредитний рейтинг Києва

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings поліпшило довгостроковий кредитний рейтинг Києва до рівня "В" з "В-", зі стабільним прогнозом.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-реліз агентства.

Поліпшення прогнозу за рейтингами в S&P пояснюють двома чинниками:

1. Експерти агентства очікують, що, завершивши будівництво об'єктів інфраструктури наступного року, Київ повністю погасить борг перед центральним урядом, що дасть змогу скоротити прямий борг до 2021 року на 50% ;

2. S&P вважають, що невизначеність щодо можливої відставки мера Віталія Кличка та дати наступних місцевих виборів не позначиться негативно на можливості міста виконувати свої боргові зобов'язання.

Нагадаємо, на кінець 2019 року експерти агентства очікували курс 27 гривень за долар, йшлось у рішенні S&P підвищити рейтинг України до "В".



Економічна правда