Новини 9 жовтня: рекордний прибуток Приватбанку, тарифи на тепло, зростання цін

Про рейтинг конкурентоспроможності. У щорічному рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Україна посіла 85 місце із 141, у 2018 році Україна посідала 83 місце із 140.

Про транзит газу. Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що не бачить сенсу та вигоди для країни продовжувати транзитний контракт з російським "Газпромом" на діючих умовах.

Про рекордний прибуток Приватбанку. За результатами роботи 9 місяців 2019 року Приватбанк збільшив чистий прибуток до 27,4 мільярда гривень, що є новим абсолютним рекордом для банку та всієї банківської системи України.

Про звільнення в уряді. Кабінет міністрів звільнив голову Державної регуляторної служби Ксенію Ляпіну та тимчасово виконуючого обов’язки директора провайдера аеронавігаційного обслуговування "Украерорух" Олександра Доценка.

Про тарифи на тепло. Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" готує нові тарифи на опалення з 1 січня 2020 року. Ціни можуть зрости на 30%.

Про Шулявський шляхопровід. Мер Києва Віталій Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.

Про зростання цін. У вересні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем. Зросли вперше за 3 місяці.

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