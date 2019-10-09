Ляпіну звільнили з посади голови Держрегуляторної служби

Кабінет міністрів звільнив голову Державної регуляторної служби Ксенію Ляпіну.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр економіки Тимофій Милованов

"Настав час переосмислити роль Державної регуляторної служби в Україні. Світ змінюється. Змінюється підхід до економіки, бізнесу, державної політики і, звичайно, регулювання", - підкреслив міністр.

До свого запису у Facebook Милованов прикріпив скріншот новини за 8 жовтня, в якій Ляпіна публічно розкритикувала висловлювання міністра.

Мова йде про відео, на якому Милованов розповідає про те, що його "не цікавили ніколи Україна, реформи, політика, економіка".

Милованов анонсував відкритий конкурс, де буде обрано кандидата, який запропонує найсильнішу модель реформи служби.

Тимчасово виконуючим обов`язки призначено Олега Мирошниченка, який до цього працював заступником голови ДРС.

Нагадуємо:

Ксенія Ляпіна — екс-радниця президента Ющенка, народний депутат чотирьох скликань (тричі у фракції НУНС та один раз у "Батьківщині").

З 9 січня 2015 року голова Держрегуляторної служби.

Державна регуляторна служба — орган який реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи.

Утворена 24 грудня 2014 року через реорганізацію Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

Економічна правда

