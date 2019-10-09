У Києві готуються підвищити тарифи на опалення

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" готує нові тарифи на опалення з 1 січня 2020 року.

Про це свідчить проект тарифів, опублікований на сайті компанії.

Компанія ініціює підвищення тарифу на виробництво теплової енергії для потреб населення на 29,6% до 1,25 тис гривень/Гкал з 1 січня 2020 року.

Тарифи на виробництво теплової енергії для релігійних організацій пропонують встановити на рівні 1,409 тис грн (наразі 985 грн), для бюджетних установ - 1,16 тис грн (зараз - 985 грн), для інших споживачів - 1,169 тис грн (зараз - 984 грн).

Серед причин підвищення тарифів "Київтеплоенерго" називає компенсацію збитків ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, отриманих через невідповідність ринкової і тарифної ціни газу, який йде на виробництво тепла і електроенергії.

Крім того, на думку енергокомпанії, підвищення тарифів "має гарантувати відсутність надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері столиці та безперебійну роботу енергетичного обладнання".

Також в структуру тарифів включені витрати на забезпечення аварійного 10-денного запасу мазуту.

Економічна правда