Всі розділи
Укр / Рус

У Києві готуються підвищити тарифи на опалення

Середа, 9 жовтня 2019, 15:55
 

Комунальне підприємство "Київтеплоенерго" готує нові тарифи на опалення з 1 січня 2020 року.

Про це свідчить проект тарифів, опублікований на сайті компанії.

Компанія ініціює підвищення тарифу на виробництво теплової енергії для потреб населення на 29,6% до 1,25 тис гривень/Гкал з 1 січня 2020 року.

Тарифи на виробництво теплової енергії для релігійних організацій пропонують встановити на рівні 1,409 тис грн (наразі 985 грн), для бюджетних установ - 1,16 тис грн (зараз - 985 грн), для інших споживачів - 1,169 тис грн (зараз - 984 грн).

Серед причин підвищення тарифів "Київтеплоенерго" називає компенсацію збитків ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, отриманих через невідповідність ринкової і тарифної ціни газу, який йде на виробництво тепла і електроенергії.

Крім того, на думку енергокомпанії, підвищення тарифів "має гарантувати відсутність надзвичайних ситуацій в енергетичній сфері столиці та безперебійну роботу енергетичного обладнання".

Також в структуру тарифів включені витрати на забезпечення аварійного 10-денного запасу мазуту.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

тепло Київ Київенерго

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Рішень про підвищення тарифів не приймалося — Гончарук 9 жовтня 2019, 15:10
Опалювальний сезон у Києві почнеться вже у вересні — КМДА 27 вересня 2019, 18:35
"Нафтогаз" розширив програму "Газовий запас" на ОСББ 25 вересня 2019, 18:40
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!