Приватбанк відзвітував про рекордний прибуток

За результатами роботи 9 місяців 2019 року Приватбанк збільшив чистий прибуток до 27,4 мільярдів гривень, що є новим абсолютним рекордом для банку та всієї банківської системи України.



Про це повідомляє прес-служба Приватбанку.



Голова правління банку Петр Крумханзл заявив, що чистий комісійний дохід банку за 9 місяців 2019 року становить 13,3 млрд грн, чистий процентний дохід — 14,7 млрд грн.

В інтерв’ю ЕП у жовтні 2018 року Крумханзл заявляв, що за аналогічний період 2018 року чистий комісійний дохід Приватбанку становив — 11,722 млрд грн, а чистий процентний дохід — 10,685 млрд грн.

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Нагадуємо:

До націоналізації Коломойському належали 41,6572% акцій Приватбанку, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акцій.

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.

Економічна правда