Коболєв не бачить сенсу продовжувати контракт з "Газпромом" на старих умовах

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що не бачить сенсу та вигоди для країни продовжувати транзитний контракт з російським "Газпромом" на діючих умовах.

Про це він сказав під час Українського газового форуму, передає "Інтерфакс-Україна".

"Мені важко уявити, чому новій компанії (оператор ГТС України - ред.), чому українській стороні може бути цікаво продовження старого контракту.

Якщо російська сторона говорить, що вони хочуть якісь короткі умови, інші обсяги, тоді логічно з нашого боку зайняти позицію, і ми її займаємо, що це повинен бути тільки новий контракт, тільки з європейського права, тільки з новим оператором", - підкреслив Коболєв.

Він зазначив, що новий український оператор уже передав російській стороні проект угоди (interconnection agreements), який регулює питання приєднання мереж.

"Як тільки ці документи будуть підписані, наступним кроком ми зможемо обговорювати доступні потужності, скільки потужностей необхідно "Газпрому", на який термін, які можуть бути тарифи. Тому я не бачу іншого шляху, і я не бачу для української сторони ніякого сенсу йти на якісь інші сурогатні варіанти. Навіщо? Який сенс?", - додав голова "Нафтогазу".

Раніше президент РФ Володимир Путін заявив, що "Газпром" підпише контракт на транзит газу з Україною, якщо та до кінця року імплементує європейське законодавство. В іншому випадку "Газпром" готовий продовжити діючий контракт на прокачування газу.

Нагадаємо:

Під час останнього раунду тристоронніх переговорів щодо газу у вересні Україна, РФ та ЄС погодили в принципі, що майбутній контракт базуватиметься на законах і правилах ЄС, повідомив за підсумками Шефчович.

Щодо тривалості контракту, об’ємів та тарифів домовленості наразі немає.

Українська сторона і ЄК пропонують Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щороку упродовж 10 років.

Росія наполягає на продовженні терміну дії існуючого угоди на рік з прокачуванням 10-15 млрд куб. метрів. Термін дії поточного контракту закінчується 31 грудня.

Тристоронні газові переговори між Єврокомісією, Україною та Росією заплановані на 28 жовтня.