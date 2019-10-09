Кличко збільшив до мільярда витрати на Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко 7 жовтня підписав розпорядження про перезатвердження проекту реконструкції Шулявського мосту зі збільшеною до 1,05 млрд грн кошторисною вартістю робіт.

Джерело: видання "Наші гроші"

Деталі: За даними журналістів, проект перезатверджено з урахуванням експертного звіту щодо розгляду проектної документації від 19 червня 2018 року та експертного звіту від 14 серпня 2019 року щодо розгляду кошторисної частини.

Розпорядженням затверджено вартість реконструкції транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана (коригування) у цінах станом на 13 серпня 2019 року. Загальний кошторис становить 1 050 млн грн, з яких 716 млн виділено на будівельні роботи, а решту на устаткування та інші витрати.

"Наші гроші" показали копію документу:

За даними видання, у розпорядженні Кличка вказано, що станом на 1 серпня вже було виконано роботи по реконструкції на 60 млн грн.

Це становило приблизно 10% від вартості підряду на реконструкцію 598,49 млн грн, який у червні 2018 року отримало ТОВ "Пiвнічно-український будiвельний альянс" з групи екс-нардепа Максима Микитася.

За тим контрактом станом на вересень 2019 року було перераховано передплату у розмірі 99,5%. Після чого будівництво мосту повністю припинилось, а Микитась заявив про вихід із будівельного бізнесу.

Днями НАБУ і САП повідомили Микитасю про підозру по афері з квартирами для Нацгвардії, суд дозволив забудовнику вийти з-під арешту за 5,5 млн грн залогу.

10 вересня КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" і ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Укрбуд" уклали договір на 13,89 млн грн по коригуванню проекту реконструкції Шулявського мосту.

Українськка правда