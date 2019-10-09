Інфляція повертається: В Україні вперше за три місяці зросли ціни

У вересні 2019 року споживчі ціни в Україні зросли на 0,7% у порівнянні з попереднім місяцем.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

"Інфляція на споживчому ринку у вересні 2019 року порівняно із серпнем 2019 року становила 0,7%, з початку року – 3,4%. Базова інфляція у вересні 2019 року порівняно із серпнем 2019 року становила 1,2%, з початку року – 3,3%", - йдеться у повідомленні.

Споживчі ціни у вересні 2019 року проти серпня 2019 року збільшилися на 0,7%, проти грудня 2018 року — на 3,4%, у порівнянні з вереснем 2018 року — на 7,5%.

За січень-вересень 2019 року інфляція на споживчому ринку становила 8,8% у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року.

Серед споживчих товарів та послуг у вересні 2019 року в порівнянні з груднем 2018 року найбільше подорожчали фрукти (на 26,5%), на другому місці за цим показником —послуги залізничного пасажирського транспорту (на 25,5%), на третьому — гаряча вода, опалення (на 13,7%).

Максимально подешевшали із грудня 2018 року по вересень 2019 року природний газ (на 25,6%), яйця (на 24,4%), овочі (на 7,4%).

Нагадуємо:

Споживчі ціни в Україні у серпні 2019 року знизилися ще на 0,3% після падіння у липні на 0,6%.

Зростання споживчих цін в Україні у 2018 році становило 9,8%, у 2017 році - 13,7%.

Прогноз Національного банку передбачає зниження річної інфляції до 6,3%.

У кінці липня центробанк підтвердив свій прогноз інфляції 6,3% за підсумками цього року, однак погіршив прогноз базової інфляції до 5,5% з 5% у квітневому звіті, одночасно поліпшивши очікування небазової інфляції до 7,6% з 8,1%.

У держбюджеті на 2019 року закладена інфляція на рівні 7,4%.

Економічна правда