Україна втратила позиції у світовому рейтингу конкурентоспроможності

У щорічному рейтингу конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму Україна посіла 85 місце із 141, у 2018 році Україна посідала 83 місце із 140.

Про це йдеться у доповіді Всесвітнього економічного форуму.

Зазначається, що за рівнем державних інститутів Україна посідає 104 місце (минулого року - 110), за інфраструктурою - на 57 місці (як і минулого року), за рівнем впровадження технологій - на 78 місці (було - 77).

Водночас за макроекономічною стабільністю України посідає 133 місце (було 131), рівень охорони здоров'я - 101 місце (було 94), рівень освіти - 44 місце (було 46), ринок товарів - 57 місце (було 73).

По ринку праці України посіла 59 місце (було 66), фінансовій системі - 136 місце (було 117), обсягом ринку - 47 місце, динаміці бізнесу - 85 місце (було 86) і здатності до інновацій - 60 (було 58).

Лідером рейтингу 2019 року став Сінгапур, друге місце посіли США, третє - Гонконг. У п'ятірку також увійшли Нідерланди і Швейцарія.

У 2018 році першими були США, другим - Сінгапур, третє, четверте і п'яте - Німеччина, Швейцарія і Японія.

Економічна правда