Новини 6 вересня: новий вид цінних паперів, транзит газу із РФ і звільнення кондукторів

Про держбюджет. У Рахунковій палаті озвучили основні ризики для наповнення держбюджету.

Про транспорт. Із 1 листопада "Київпастранс" звільнить усіх кондукторів – це понад 1000 осіб.

Про цінні папери. В Україні може з'явитися новий вид цінних паперів - банківські сертифікати.

Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України на 1 вересня перевищили 22 мільярди доларів, за місяць вони зросли на 175 мільйонів доларів.

Про електроенергію. Україна збільшила виручку від експорту електроенергії майже на 13%. Лідером серед покупців залишається Угорщина.

Про опалення. "Нафтогаз" попереджатиме, у яких містах опалювальний сезон під загрозою.

Про будівництво. Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні з січня по липень 2019 року зросли на 8,8% у порівнянні з показником січня-липня 2018 року.

Про оренду держмайна. Фонд держмайна виконав на 90% річний план із надходжень від оренди державного майна.

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Ключові "газові" виклики для команди Зеленського

На першому засіданні Верховної Ради команда Володимира Зеленського розставила своїх людей у всіх органах влади. Настав час виконувати обіцянки. Які ключові проблеми доведеться вирішувати у газовому секторі?