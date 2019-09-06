Новини 6 вересня: новий вид цінних паперів, транзит газу із РФ і звільнення кондукторів
Про держбюджет. У Рахунковій палаті озвучили основні ризики для наповнення держбюджету.
Про транспорт. Із 1 листопада "Київпастранс" звільнить усіх кондукторів – це понад 1000 осіб.
Про цінні папери. В Україні може з'явитися новий вид цінних паперів - банківські сертифікати.
Про міжнародні резерви. Міжнародні резерви України на 1 вересня перевищили 22 мільярди доларів, за місяць вони зросли на 175 мільйонів доларів.
Про електроенергію. Україна збільшила виручку від експорту електроенергії майже на 13%. Лідером серед покупців залишається Угорщина.
Про опалення. "Нафтогаз" попереджатиме, у яких містах опалювальний сезон під загрозою.
Про будівництво. Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні з січня по липень 2019 року зросли на 8,8% у порівнянні з показником січня-липня 2018 року.
Про оренду держмайна. Фонд держмайна виконав на 90% річний план із надходжень від оренди державного майна.
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