У Рахунковій палаті озвучили основні ризики для наповнення держбюджету

План доходів державного бюджету не виконується перш за все через недонадходження податку на додану вартість з ввезених товарів і акцизного податку, а також запозичень і коштів від приватизації.

Про це повідомили в Рахунковій палаті.

Так, в січні — серпні план надходжень загального фонду державного бюджету не виконано на 46,2 млрд грн, або 4,8%.

"Вже котрий місяць поспіль ми констатуємо три основні складові недонадходжень. За 8 місяців цього року план доходів не виконано на 30,8 млрд грн, державних запозичень - на 17,7 млрд грн і приватизації державного майна - на 6 млрд грн", - повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

"План доходів не виконано насамперед за рахунок податку на додану вартість з ввезених на митну територію України товарів на 26,2 млрд грн, або 12,4% і акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів - на 10,4 млрд грн, або 21 2%", - заявив він.

Він зазначив, що причин невиконання плану доходів кілька - завищені при формуванні держбюджету планові показники по окремим податкам, курс гривні, темпи зростання імпорту товарів.

Пацкан додав, що в середньому за січень - серпень курс гривні становив 26,6 грн за долар, а показники державного бюджету розраховувалися за курсом 28,2 грн за долар. Залишаються нижче прогнозованих і темпи зростання імпорту товарів.

Повідомляється, що за січень-серпень 2019 року видатки державного бюджету не виконані на 56,4 млрд грн, або 8,6%.

"Це наслідок низької якості планування витрат. А це тягне за собою неефективне використання коштів, в окремих випадках нецільове використання бюджетних витрат і їх постійний перерозподіл протягом року", - сказав Пацкан.

Економічна правда