Україна збільшила виручку від експорту електроенергії майже на 13%

Україна збільшила виручку від експорту електроенергії в січні-серпні 2019 року на 12,6% (на 26,828 мільйона доларів) у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року - до 240,208 мільйона доларів, у тому числі в серпні цей показник становив 30,643 мільйона доларів.

Про це повідомляє Державна фіскальна служба.

За даними ДФС, за 8 місяців найбільше електроенергії наша країна експортувала в Угорщину - на 147,248 млн дол. Далі йдуть: Польща - на 53,903 млн дол, Молдова - на 29,582 млн дол та інші країни - на 9,475 млн дол.

Водночас за січень-серпень 2019 року Україна імпортувала електроенергію на 15,019 млн дол, у тому числі зі Словаччини на 7,443 млн дол, Білорусі - на 5,511 млн дол, Угорщини - на 1,317 млн ​​дол та інших країн - 0,748 млн дол.

Нагадаємо:

Україна в 2018 році експортувала електроенергію на 331,942 млн дол, і найбільше також до Угорщини (на 189,958 млн дол). У грошовому вираженні експорт української електроенергії в 2018-м зріс на 40,9% в порівнянні з 2017 роком.

У натуральному вираженні Україна в 2018 році збільшила експорт електроенергії на 19,3% (на 999,4 млн кВт-год) в порівнянні з 2017 роком - до 6 млрд 165,7 млн ​​кВт-год.

Згідно з оновленим прогнозним балансом, Україна в 2019 році планує експортувати 6,011 млрд кВт-год електроенергії, що на 2,5% нижче показника 2018 роки (6,166 млрд кВт-год).

Як повідомлялося, одним із пріоритетів розвитку електроенергетики України повинна стати фізична синхронізація енергосистеми із загальноєвропейською мережею ENTSO-E.

Читайте докладніше у колонці: Електроенергетика України: вибратися з енергоострова до Європи.