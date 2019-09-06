"Нафтогаз" попереджатиме, у яких містах опалювальний сезон під загрозою

НАК "Нафтогаз України" розпочинає регулярну публікацію інформації про виробників тепла, які не виконують вимоги законодавства щодо мінімального рівня розрахунків для отримання газу в межах спецобов’язків.

Про це повідомляє прес-служба НАК "Нафтогаз України".

Неналежні розрахунки таких підприємств за газ створюють загрозу для теплопостачання споживачів в опалювальний період, що є абсолютно неприпустимим.

Інформацію про несумлінних тепловиробників "Нафтогаз" планує оновлювати на своєму сайті щочетверга. Вона включатиме, зокрема, дані щодо рівня заборгованості кожного підприємства та мінімальну суму, сплата якої тепловиробником дозволить йому отримувати газ на умовах ПСО.

З переліком тепловиків-боржників можна ознайомитись у таблиці. Наразі список включає 142 боржника при загальній кількості тепловиробників (на момент завершення минулого опалювального сезону) – 1316 підприємств.

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" заявляє про критичну ситуацію, яка склалася із заборгованістю за природний газ одного з найбільших виробників тепла Кривого Рогу - АТ "Криворізька теплоцентраль".

Економічна правда