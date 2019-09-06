Будівництво в Україні подорожчало ще на 9% - Держстат

Ціни на будівельно-монтажні роботи в Україні з січня по липень 2019 року зросли на 8,8% у порівнянні з показником січня-липня 2018 року.

Про це з посиланням на дані Державної служби статистики повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з даними, з початку року ціни зросли у всіх сегментах будівництва.

Так, у житловому будівництві зростання становило 10,6%, у нежитловому - 7,6%, в інженерному - 8,3%.

Для порівняння, у липні-2019 до липня-2018 вартість будівельних робіт у житловому будівництві збільшилася на 7,7%, нежитловому - на 4,4%, інженерному - на 4%.

Водночас Держстат зазначає, що в липні вартість будівельних робіт у будівництві житлових будинків у порівнянні з червнем не змінилася, нежитлових - скоротилася на 0,8%, інженерних споруд - зросла на 1,8%.

За даними Держстату, ціни на будівельні роботи в Україні в 2018 році зросли на 23% в порівнянні з попереднім роком, тоді як у 2017 році вони зросли на 13,4%.

Зазначається, що показники наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму і Севастополя, а також частини окупованих територій Донецької і Луганської областей.

Нагадаємо:

Вартість будівельно-монтажних робіт в Україні з січня по квітень 2019 року зросла на 11% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомлялося, понад 80% забудовників вважають, що джерело корупції у будівельній сфері пов'язане з діяльністю Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Для боротьби з корупцією у будівництві в Україні планують створити е-кабінет забудовника.

Читайте також: Діджитал проти чиновників. Що у Зеленського планують робити з будівельною галуззю