Річний план від оренди держмайна виконали на 90% — Трубаров

Фонд держмайна виконав на 90 відсотків річний план з надходжень від оренди державного майна.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

За його словами, станом на початок вересня Фонд перерахував до бюджету країни 1 мільярд 61 мільйон гривень.

"На початку жовтня закриємо плановий показник в 1,2 млрд і до кінця року перерахуємо до бюджету близько півтора мільярди.

Це хороший показник, враховуючи застаріле законодавство з оренди державного майна і небажання міністерств і відомств передавати до Фонду нові об’єкти для оренди", - написав Трубаров.

Економічна правда