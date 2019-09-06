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Річний план від оренди держмайна виконали на 90% — Трубаров

П'ятниця, 6 вересня 2019, 17:12

Фонд держмайна виконав на 90 відсотків річний план з надходжень від оренди державного майна.

Про це повідомив у Facebook в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров.

За його словами, станом на початок вересня Фонд перерахував до бюджету країни 1 мільярд 61 мільйон гривень.

"На початку жовтня закриємо плановий показник в 1,2 млрд і до кінця року перерахуємо до бюджету близько півтора мільярди.

Це хороший показник, враховуючи застаріле законодавство з оренди державного майна і небажання міністерств і відомств передавати до Фонду нові об’єкти для оренди", - написав Трубаров.

Економічна правда

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Фонд держмайна

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