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Міжнародні резерви України перевищили 22 мільярди доларів — НБУ

П'ятниця, 6 вересня 2019, 16:37

Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України становили 22,015 мільярдів доларів - за місяць вони зросли на 175 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Позитивна цінова кон’юнктура для українського експорту, високий врожай зернових та помірні обсяги імпорту підтримали сприятливу ситуацію на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.

Станом на 1 вересня обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і НБУ.

Нагадаємо:

На початок серпня міжнародні резерви України сягнули 21,8 млрд доларів.

Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% - до 20,63 мільярда доларів.

Економічна правда

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