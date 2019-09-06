Міжнародні резерви України перевищили 22 мільярди доларів — НБУ
Станом на 1 вересня 2019 року міжнародні резерви України становили 22,015 мільярдів доларів - за місяць вони зросли на 175 мільйонів доларів.
Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
"Позитивна цінова кон’юнктура для українського експорту, високий врожай зернових та помірні обсяги імпорту підтримали сприятливу ситуацію на валютному ринку", - йдеться у повідомленні.
Станом на 1 вересня обсяг міжнародних резервів покриває 3,5 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і НБУ.
Нагадаємо:
На початок серпня міжнародні резерви України сягнули 21,8 млрд доларів.
Міжнародні резерви України, за попередніми даними, у червні 2019 року зросли на 1,2 мільярда доларів або на 6,4% - до 20,63 мільярда доларів.
Економічна правда
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